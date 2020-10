Michael Schmidt: "Honda liegt met excuses over vertrek"

De aankondiging dat Honda na 2021 de Formule 1 verlaat, kwam voor velen als een verrassing. Ook voor F1-journalist Michael. In zijn laatste column bij Auto Motor und Sport uitte hij vooral zijn gebrek aan begrip voor de beslissing van de Japanners.

Wat Schmidt vooral problematisch vindt, is het 'excuus' dat Honda naar voren bracht als reden voor het vertrek. Dat het bedrijf zijn financieel wil focussen op de ontwikkeling van elektrische straatauto's is volgens hem geen geldige reden. De Formule 1, met zijn hybride motoren en klimaatneutrale brandstoffen, doet genoeg om sport technologisch relevant te houden, en financieel is de F1 op aandringen van Honda ook aantrekkelijker geworden.

De Duitser kijkt kritisch naar de woorden van Honda waarom het zou vertrekken: "Als dank gaan ze nu weg. Het zou alleen wat oprechter zijn als ze zich niet verschuilden achter mooi klinkende excuses, het zijn leugens. Honda vertrekt omdat ze in de nabije toekomst geen kans zien om Mercedes in te halen. Het was niet veel anders dan in de eerdere gevallen toen ze afscheid namen."

Volkswagen een optie

Red Bull heeft nu een probleem en volgens Duitser Schmidt moet de oplossing in Duitsland gezocht worden. Red Bull zou moeten kijken naar Volkswagen. CEO Herbert Diess zei onlangs dat de Formule E een verspilde inspanning is en dat je beter in de Formule 1 kunt racen met zuinige motoren. Volkswagen zou zeker de Formule 1 instappen met Red Bull, dat is voor hun de perfecte partner."

Schmidt is tevens van mening dat de huidige motoren te duur zijn voor een klantenteam om deze zelf te ontwikkelen.