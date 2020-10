'Australische Grand Prix opent F1-seizoen 2021'

Het F1-seizoen van 2021 begint langzamerhand vorm te krijgen, nadat het bizarre begin van 2020 werd gecanceld. De Australische Grand Prix is sinds jaar en dag de eerste race van het seizoen, maar met het hele circus in Melbourne werd een paar uur voor de eerste vrije trainingen de Grand Prix afgezegd en daarmee de start van het seizoen.

In 2021 gaat het Formule 1-seizoen weer openen in Melbourne. Dat is tenminste wat Andrew Westacott van de Australian Grand Prix Corporation heeft gezegd. De race in Melbourne in Albert Park zou eind maart moeten plaatsvinden en de MotoGP zou ook naar Australië moeten terugkeren, kondigt Westacott aan in de Gazzetta Motori. "Wat ik voor beide kalenders weet, is dat ze van plan zijn om half oktober de voorlopige versie voor het seizoen 2021 te publiceren."

Begin dit jaar was Australië de eerste Grand Prix die werd afgelast nadat een teamlid van McLaren positief testte op het coronavirus. "Het wordt natuurlijk een collectieve beslissing, maar als die eenmaal is genomen, moeten we ervoor zorgen dat de race doorgaat. Niemand heeft er belang bij om te moeten annuleren zoals afgelopen maart."

Het contract tussen de FOM en de Grand Prix van Australië duurt momenteel tot 2025.