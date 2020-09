Valtteri Bottas strijdbaar: "Niet de slechtste plek om op P3 te starten"

Voor Valtteri Bottas lijkt 2020 meer en meer een frustrerend jaar te worden. De Fin dacht voor de zoveelste keer op de vrijdag zijn zaakjes goed voor elkaar te hebben en zette in de eerste twee vrije trainingen de snelste tijd neer. Op een circuit waar de Fin zijn eerste zege wist te pakken en in het verleden vaak sneller was dan Hamilton zal Bottas met vertrouwen vooruit hebben gekeken naar de zaterdag.

Die zaterdag liep echter uit op een enorme teleurstelling, want Bottas moest niet alleen zeven tienden toegeven op zijn teamgenoot Lewis Hamilton, maar moest ook nog Max Verstappen voor zich dulden, terwijl Red Bull qua snelheid niet eens in dezelfde klasse leek te zitten als de Mercedessen. De Fin bleef echter strijdbaar voor de race: "Het zag er eigenlijk het hele weekend goed uit. De snelheid leek er goed in te zitten en we kwamen ook heel comfortabel door Q1 en Q2. Ik wist in Q3 nog wat extra snelheid te vinden maar Lewis vond toch net meer. Voor mij zijn er dus wel wat vraagtekens, maar van de andere kant, dit is niet het slechtste circuit om vanaf P3 te starten en volgens mij sta ik ook op de betere band."

"Ik kan me nog een keer herinneren dat ik als derde startte en toen was de uitkomst ook niet ongunstig. Ik denk ook dat ik veel voordeel heb met de band in de eerste stint, dus alles ligt nog open," besloot Bottas strijdvaardig.