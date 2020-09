Pirelli kan pas in 2022 nieuwe banden maken

Dit jaar zijn er veel klagende coureurs over de Pirelli-banden. Volgens de coureurs is het moeilijk om de banden op de juiste temperatuur te krijgen zodat ze goed werken en minder snel slijten. Doordat dit niet goed lukt, slijten de banden sneller waardoor er minder prettig gereden kan worden.

Voorlopig zitten de coureurs er echter aan vast omdat een band die Pirelli oorspronkelijk voor 2020 had ontwikkeld vorig jaar door hen werd afgekeurd. De eerste kans voor verandering zal daarom pas in 2022 zijn, wanneer de nieuwe 18-inch wielen samen met de nieuwe aerodynamische voorschriften worden geïntroduceerd.

Het geeft Pirelli de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen, maar dan zullen er tests moeten worden uitgevoerd. Zeker gezien de relatief onbekende gevolgen van de nieuwe aerodynamica. Pirelli-baas Mario Isola zegt in Auto Motor und Sport: "Op papier betekent minder downforce dat de banden minder energie krijgen. Dit maakt ons leven iets makkelijker, maar we lopen het risico dat de compounds te zacht zijn omdat we de neerwaartse druk onderschatten. Of we overschatten dit waardoor de banden te hard zijn."

De Italiaan wil dan ook dat er in 2021 veel getest wordt met de nieuwe banden. Ook is het belangrijk dat Pirelli kan testen hoe de banden zich in het 'verkeer' gedragen. Door de lagere neerwaartse druk zouden de auto's elkaar veel makkelijker kunnen volgen. Tot die tijd zal Pirelli de gegevens gebruiken die het uit de Formule 2 ontvangt, aangezien die klasse al wel met de 18-inch banden rijdt.