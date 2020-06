Volledige F1-kalender wordt in Oostenrijk bekend gemaakt

Het doel van Formule 1 was om de rest van de kalender voor eind juni af te ronden, maar dat lijkt niet haalbaar. Dit heeft te maken met de onzekere situatie in Azië en Amerika, die het iets te prematuur zou maken om races definitief te plannen. Een volledige kalender volgt later.

We kunnen echter over anderhalve week een update verwachten ten tijde van de eerste Grand Prix. Auto, Motor und Sport schrijft dat op basis van bronnen. De Duitse site meldt dat de FOM tijdens de eerste Grand Prix de details van de verdere kalender willen aankondigen. Dit betekent dat ons dan wordt verteld welke races na Monza zullen plaatsvinden.

Europees seizoen wordt verlengd

Het is zeer waarschijnlijk dat Mugello direct na Monza een Grand Prix zal organiseren, maar wat er daarna gebeurt is onduidelijk. De Formule 1 zal naar verwachting komend weekend specifieker zijn, waarbij Hockenheim, Sochi en Portimao kanshebbers zijn. Hoewel de situatie in Rusland nog steeds een beetje onvoorspelbaar is.

Wat het grootste knelpunt is om een ​​goede planning te maken, is dat veel landen nog steeds met reisbeperkingen werken. Aangezien dit onderhevig is aan het coronavirus, is het niet mogelijk om voor de lange termijn te plannen, mede omdat er nog geen vaccin tegen corona bestaat. Het effect hiervan is dat het Europese seizoen verder wordt verlengd.

Het einde van het seizoen vindt plaats in het Midden-Oosten. Hoewel er geen concrete data zijn voor de races in Abu Dhabi en Bahrein, zullen de laatste races van het seizoen daar plaatsvinden. Het vraagteken is dus vooral het stuk na de laatste race in Europa en het einde van het seizoen. Dat is de moeilijkste factor bij het bepalen van de kalender, aangezien verschillende landen op dit moment nog te riskant zijn.

AMuS schrijft dat de voor juni geplande Canadese Grand Prix in oktober kan worden ingehaald en dat deze race zal worden gecombineerd met de Grand Prix van Verenigde Staten in Austin. Het drieluik met Mexico loopt nu weer gevaar, aangezien het virus daar steeds meer uitbreidt. Brazilië is hetzelfde probleem, dat is één van de zwaarst getroffen landen ter wereld.