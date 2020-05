Alonso en Barrichello slaan de handen ineen voor simrace

Het startveld voor de virtuele 24 uur van Le Mans neemt steeds mooiere vormen aan. Nadat eerder al bekend was gemaakt dat Red Bull Racing-coureur Max Verstappen en Lando Norris van McLaren samen in één team zullen rijden en dat Alpha Tauri-rijder Pierre Gasly aan de start zal verschijnen, bundelen nu twee oud Formule 1-coureurs de krachten.

Fernando Alonso en Rubens Barrichello slaan namelijk de handen ineen voor de virtuele 24 uur van Le Mans. Het tweetal krijgt gezelschap van simracers Olli Pahkala en Jarl Teien. Alonso schreef de echte 24 uur van Le Mans inmiddels al twee keer op zijn naam, in 2018 en in 2019. Barrichello is nog altijd recordhouder in de Formule 1 met de meeste Grand Prix-starts, 326 in totaal.

De virtuele 24 uur van Le Mans komt op 13 en 14 juni in plaats van de echte 24 uur van Le Mans, die is verplaatst naar 19 en 20 september.

