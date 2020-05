Hongaarse Grand Prix alleen mogelijk zonder toeschouwers

Als de Grand Prix van Hongarije dit jaar al plaats kan vinden, dan is dat alleen als een zogenaamde 'spookrace' waarbij geen fans aanwezig mogen zijn. Dat heeft de organisatie van het evenement op de Hungaroring laten weten als reactie op maatregelen die de Hongaarse overheid heeft getroffen.

In Hongarije geldt tot halverwege augustus een verbod op evenementen waar meer dan 500 mensen bij betrokken zijn. Met een race op 2 augustus kwam de organisatie van de Grand Prix dus in de knel. Daarom heeft de Hungaroring nu alvast bekend gemaakt dat er sowieso geen publiek aanwezig zal zijn bij het evenement.

Hoe het dan moet met een paddock die bestaat uit 1.000 tot 1.500 personen, dat is van later zorg. In de Hongaarse verklaring staat: "Het team op de Hungaroring heeft tot op het laatste moment gewacht en werkt nog steeds met de commerciële rechtenhouder, maar het is inmiddels duidelijk dat er geen toeschouwers bij de 35ste Grand Prix van Hongarije kunnen zijn."

"De afgelopen weken hebben we bij herhaling laten doorschemeren dat we voor alle opties open staan om dit jaar toch een Grand Prix te organiseren. Door het besluit van de overheid is helder dat dit alleen achter gesloten deuren kan gebeuren. We zullen met de FOM blijven werken aan de best mogelijke oplossing."