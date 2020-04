Sir Stirling Moss overleed gisteren op 90-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Moss is een Britse racelegende en staat te boek als een van de beste Formule 1-coureurs uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Hij won zestien Grands Prix en eindigde vier maal op een rij als tweede in het kampioenschap. Ook legde hij drie keer beslag op de derde plaats in de eindstand. Niet voor niks geldt Moss als de beste rijder die nooit een Formule 1-titel won. Mercedes fabriceerde deze video als mooi eerbetoon aan raceheld.