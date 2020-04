'Ferrari probeert rampscenario en ontslagen te voorkomen'

De Formule 1 stevent in rap tempo op een financiële crisis af. Door de coronapandemie ligt het openbare leven en dus ook het racen op zijn gat. Geen races betekent voor de teams ook weinig tot geen inkomsten. Sommige renstallen hebben wel een buffer om het een en ander op te vangen, andere teams vrezen al voor hun toekomst.

En dus dringen de teams aan op kostenbesparende maatregelen. Een daarvan is de invoering van een budgetlimiet in 2021. Dat was al de bedoeling met een plafond van 175 miljoen dollar. De renstallen hebben onderling reeds een akkoord gesloten dat dit verder omlaag kan naar 150 miljoen dollar, maar dit gaat de kleinere teams nog niet ver genoeg.

Zij lobbyen voor een budgetlimiet van 100 miljoen dollar. Daar verzet Ferrari zich tegen, bericht F1-Insider.com. De Scuderia bevindt zich midden in het zwaar getroffen noorden van Italië. Een verdere verlaging van het budgetlimiet zou gepaard gaan met gedwongen ontslagen. Dat zou een rampscenario betekenen voor de wederopbouw van de regio na het coronavirus en daarom probeert Ferrari dat koste wat het kost te voorkomen.

Vandaag vergaderen de teams weer over de maatregelen die de Formule 1 kan nemen. Mercedes-teambaas Toto Wolff had ook nog wel een idee. De Oostenrijker opperde dat sponsors het salaris van de rijders voor hun rekening kunnen nemen. Energiedrankenfabrikant Monster zou volgens F1-Insider.com al bereid gevonden zijn om het megasalaris van kampioen Lewis Hamilton te financieren.