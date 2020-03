Tweede teamlid van Pirelli heeft het coronavirus

Een tweede teamlid van het F1-personeel van Pirelli dat de Grands Prix afreist heeft in Melbourne positief getest op het coronavirus. Het nieuws komt tegelijk met het moment dat McLaren bevestigt dat het teamlid dat afgelopen donderdag positief testte in de paddock herstelt en 'de symptomen zijn verdwenen'.

Door de bevestiging van Pirelli heeft de Formule 1-wereld nu haar tweede besmetting onder de leden: "De persoon in kwestie volgt nu alle relevante procedures die zijn ingesteld door de Australische gezondheidsautoriteiten", zei Pirelli in een verklaring. "Deze autoriteiten hebben bevestigd aan Pirelli dat deze persoon geen contact heeft gehad met derden die speciale preventieve maatregelen moeten nemen."

Er zijn ook zorgen over zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die de afgelopen dagen activiteiten in Melbourne heeft gedaan zoals indoor klimmen en surfen.

Op 6 maart werd de Mercedes-coureur gefotografeerd met zowel Sophie Gregoire Trudeau, de vrouw van de Canadese premier, net als acteur Idris Elba. Beiden hebben bevestigd dat ze Covid-19 hebben.

"Ik werd getest omdat ik me realiseerde dat ik werd blootgesteld aan iemand die ook positief had getest", zei Elba op maandag.

Op dit moment heeft het coronavirus de F1 in totale onzekerheid gegooid. Azerbeidzjan, gepland voor het hosten van de Grand Prix in juni, is naar verluidt begonnen met het annuleren van visa die waren toegekend aan degenen die van plan zijn om de race bij te wonen.

"In dit stadium hebben we geen duidelijk zicht op wanneer ons leven weer normaal zal zijn", zei FIA-voorzitter Jean Todt.