Barcelona heeft twee opties: Race verplaatsen naar tweede helft 2020 of uitstellen naar 2021

Barcelona blijft in gesprek over hoe de situatie van het coronavirus de komende Spaanse Grand Prix zal beïnvloeden. Met Australië, Bahrein, Vietnam en China allemaal uitgesteld, werd gemeld dat Zandvoort en Barcelona - de eerste twee races in Europa - de volgende zouden zijn om van de kalender af te halen.

Race uitstellen

Volgens manager Joan Fontsere van het Circuit de Catalunya zijn er nog steeds gesprekken die op dit moment plaatsvinden. "We hebben ons beschikbaar gesteld aan Liberty Media", vertelde hij aan de lokale RAC 1-radio.

"We hebben met hen gesproken om de mogelijkheid te bespreken om de race te verplaatsen naar de tweede helft van 2020, of de mogelijkheid om de race uit te stellen tot 2021 ligt ook op tafel," voegde Fontsere eraan toe. "Toen gaf de Formule 1 een verklaring af waarin staat dat het seizoen niet zal beginnen tot eind mei, wat betekent dat onze race op 10 mei niet zal worden gehouden op 10 mei."

"Nu zijn we bezig om de mogelijkheden en opties te onderzoeken. De logistiek en ons klimaat betekenen dat we veel keuzes hebben omdat we ons gemakkelijk kunnen aanpassen aan een andere tijd van het jaar. In de komende dagen zullen we met alle betrokken partijen praten, maar het is duidelijk dat de situatie de verwachtingen van de hele wereld overtreft."

Harde klap door coronavirus

Fontsere gaf toe dat de situatie door het coronavirus een harde financiële klap zal zijn. "De daling van de tickets voor de Formule 1 en MotoGP is krankzinnig. Het is erg moeilijk en zal zeer moeilijk zijn om de commerciële activiteit van die dagen te herstellen. Het zal ook erg moeilijk zijn om de tribunes vol te krijgen en dat is iets wat we ook met de Formule 1 hebben besproken."