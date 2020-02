Ferrari laat motor brullen tijdens 'fire-up'

Het geluid van een nieuwe Formule 1-motor voor het seizoen 2020, klinkt voor veel fans als muziek in de oren. Mercedes liet gisteren al een stukje horen, nu is het de buurt aan de Italiaanse concurrent Ferrari.



Ferrari heeft in Maranello voor het eerst de nieuwe krachtbron laten draaien, zo heeft het team via een tweet met audio laten weten. De zogenoemde 'fire-up' is altijd een belangrijk moment voor het team aangezien de auto dan voor het eerst in zijn geheel te bewonderen is: het chassis, de aandrijving, de motor, de versnellingsbak en de overige onderdelen. Over een paar weken zullen de bolides voor het eerst te zien zijn, waarna de eerste tests zullen plaatsvinden in Barcelona.