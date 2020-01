Masi: "Zonder steun was ik eerste jaar als wedstrijdleider niet doorgekomen"

Door het overlijden van Charlie Whiting kreeg de Formule 1 vlak voor de start van het afgelopen seizoen ineens een nieuwe wedstrijdleider in Michael Masi. De Australiër is onder de indruk van de steun die hij kreeg in zijn eerste jaar.

Aan de vooravond van het seizoen 2019 overleed Whiting. De Formule 1 verloor daarmee haar geliefde wedstrijdleider, een rol die vervolgens ingevuld werd door Masi. In eerste instantie deed hij dat op interim-basis, maar gedurende het seizoen werd dit omgezet in een vaste aanstelling. In zijn eerste jaar als wedstrijdleider maakte Masi in het algemeen een prima indruk.

Toch vond de Australiër het niet altijd even makkelijk. Vooral zijn eerste race als wedstrijdleider in Australië vond hij lastig. "Wat in Melbourne gebeurde was enorm treurig en op meerdere niveaus een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik heb een aantal keer de vraag gekregen wat mijn zwaarste evenement van het jaar was en dat was met afstand Melbourne", verklaart Masi.

'Zonder steun had ik het niet gered'

Hoewel het dus niet allemaal even makkelijk was, ervaarde Masi wel veel steun vanuit alle hoeken van de Formule 1. Dat heeft hem gesterkt en ervoor gezorgd dat hij het jaar zonder noemenswaardige problemen heeft kunnen afmaken. "In het algemeen had ik dit jaar niet kunnen doorstaan zonder het team, de mensen die ik direct om mij heen heb bij de FIA en de steun die ik daar kreeg."

"Dat geldt ook voor onze partners van de F1 Group en de manier waarop iedereen daar, van Chase Carey tot alle mensen aan de operationele kant, mij gesteund en geholpen heeft. Belangrijk is ook dat er 20 jongens die auto's besturen en tien teams waren die mij allen omarmd, gesteund en geholpen hebben. Zonder die steun van iedereen had ik het niet gered dit jaar. Zo simpel is het."