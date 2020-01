Plooij: "Ik schiet Rutte het podium af als hij prijzen komt uitreiken op Zandvoort"

De landelijke Nederlandse politiek bleek niet bereid te zijn om geld te steken in de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix. Jack Plooij hoopt daarom dat politiek Den Haag zich tijdens het raceweekend niet laat zien op Circuit Zandvoort.

Afgelopen mei werd bekend dat het Circuit Zandvoort en organisator Dutch Grand Prix gelukt was om de Formule 1 terug te halen naar Nederland. In 2020 wordt daardoor voor het eerst in 35 jaar een Nederlandse Grand Prix verreden en wederom is Circuit Zandvoort de gastheer. Met hulp van sponsoren en de lokale overheid in Zandvoort kreeg men het voor elkaar om de financiering van het evenement rond te krijgen.

Op financiële steun van de regering hoefde de organisatie echter niet te rekenen en dat steekt bij Plooij, die voor Ziggo Sport optreedt als pitreporter en verslaggever tijdens de Grands Prix. Hij vreest dat de Nederlandse politiek haar gezicht zal laten zien tijdens de race op Zandvoort, terwijl zij dus geen geld wilden investeren in de race. Het horrorscenario voor Plooij: minister-president Mark Rutte die de prijzen mag uitreiken.

"Als Mark Rutte dat mag doen, dan schiet ik hem hoogstpersoonlijk van het podium af", verklaarde Plooij tegenover Motorsport.com. "Als je durft te zeggen dat je geen cent in de Formule 1 wil steken, dan moet je ook een flinke kerel zijn en de race aan je voorbij laten gaan. Je kan er echter op rekenen dat ze straks met hun vriendjes helemaal vooraan staan."

Wel steun voor koning Willem-Alexander

Daar waar Nederlandse politici dus niet de steun krijgen van Plooij om de prijzen uit te reiken op Zandvoort, kan koning Willem-Alexander wel op de goedkeuring van de pitreporter rekenen. De koning is een 'toffe gast' volgens Plooij en hij verwacht dat het mogelijk moet zijn om hem te strikken, aangezien Prins Bernhard van Oranje de eigenaar van het circuit is.