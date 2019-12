Honda heeft engineers en monteurs om verbeterpunten voor 2020 gevraagd

Voor het eerst sinds 2008 leverde Honda dit jaar aan twee teams in de Formule 1 motoren. Om de operatie verder te optimaliseren, heeft technisch directeur Toyoharu Tanabe zijn personeel om feedback gevraagd.

Na drie rampzalige jaren als leverancier van McLaren en een jaar van opbouw met Toro Rosso besloot Honda in 2019 aan twee teams motoren te leveren. Toro Rosso kreeg gezelschap van grote broer Red Bull Racing. In het eerste jaar van de samenwerking met het Oostenrijkse team werden er meteen successen behaald: twee pole positions, drie zeges en negen podiumplaatsen met Max Verstappen, terwijl ook Toro Rosso twee keer naar het podium mocht.

Het is voor Honda wel even schakelen geweest om ineens aan twee teams motoren te leveren. Er is bij Tanabe tevredenheid over hoe 2019 verlopen is, maar de technisch directeur vertelde aan Autosport dat hij zijn team wel gevraagd heeft om verbeterpunten voor 2020 door te geven. "Natuurlijk was het uitdagend. We hadden meer mensen en meer motoren hier, maar tot nu toe ging alles redelijk goed voor beide teams."

"Ik heb de engineers en monteurs hier gevraagd: 'Wat kunnen we doen voor volgend jaar? Analyseer alsjeblieft wat we dit jaar gedaan hebben. Waar maak je je zorgen om, wat was een probleem, wat betreft het management op het circuit?' Dan kunnen we een lijst maken, het intern bespreken met onder andere de afdeling onderzoek en ontwikkeling, om het idee volgend jaar in te brengen."

Honda behandelt Toro Rosso en Red Bull gelijk

Red Bull Racing en Toro Rosso zijn via de eigenaar aan elkaar gelinkt, maar ook op technisch vlak is er een samenwerking. Zo nemen beide teams onderdelen af bij Red Bull Technology. Voor Honda is het belangrijk dat ze beide teams op een gelijke manier behandelen en Tanabe stelt dan ook dat ze die stijl 'voor altijd' zullen houden.

"We ondersteunen de twee teams op gelijke basis - qua specificatie van de motor, het aantal engineers en monteurs, de schaal: het is allemaal gelijk. Toen we dit jaar begonnen, hebben we de mensen van 2018 gemengd en extra ondersteuning ingebracht, zodat beide teams hetzelfde krijgen. Die stijl zullen we houden, volgend jaar en altijd."