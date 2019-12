Binotto: "Ferrari reist zonder nummer 1 naar Australië af"

Ferrari zal de zaken in 2020 tactisch gezien anders gaan aanpakken dan afgelopen jaar het geval was. Teambaas Mattia Binotto verklaarde dat het team richting de Grand Prix van Australië geen eerste rijder zal benoemen.

Afgelopen seizoen kwam Ferrari voor het eerst in actie met Sebastian Vettel en Charles Leclerc als coureurs. Voorafgaand aan de seizoensopener in Melbourne sprak Binotto destijds uit dat Vettel in 2019 de eerste rijder van het team zou worden. Die keuze was toen mede ingegeven door het feit dat de viervoudig wereldkampioen al aan zijn vijfde jaar bij het team begon, terwijl Leclerc het team dat jaar kwam versterken.

Gedurende het seizoen botste dat echter een aantal keer, terwijl Leclerc uiteindelijk de sterkste van de twee bleek te zijn. Tegen Kronen Zeitung verklaarde Binotto dat Ferrari haar lessen heeft getrokken. "Zodra we naar Australië gaan, zal er geen nummer 1 zijn. Volgend jaar zullen we sterker zijn. Voor iedere race gaan we met onze coureurs zitten en alle mogelijke scenario's bespreken."

Ferrari 'wende' in 2019 aan ontstane situatie

Binotto sprak ook over de uitdaging van het managen van twee sterke coureurs binnen hetzelfde team. De Italiaan, die naast teambaas ook de technisch directeur van Ferrari is, stelt dat dit zeker in het begin van het seizoen soms lastig was. Gedurende het jaar groeiden zowel de teambaas als de coureurs echter iets meer in hun rol.

"Geloof me, aan het begin van het jaar hebben we een aantal meetings gehad die lastig waren om te managen. Richting het eind van het jaar voelde ik me echter steeds meer op mijn gemak, wat inhield dat we eraan wenden als team. Het was absoluut geen makkelijke opgave en iedereen kan het beter doen, maar ik geloof dat dit de manier is om de resultaten te optimaliseren."