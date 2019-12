McDonalds en Coca-Cola op weg naar de Formule 1

Sinds kort kunnen de bedrijven van Coca-Cola en McDonald’s toegevoegd worden op het lijstje van bedrijven die met een groot bedrag een team of coureur in de Formule 1 willen sponsoren. Liberty Media is al een tijdje opzoek naar sponsoren. De Amerikanen kunnen met deze twee sponsoren de Amerikaanse trots naar de Formule 1. Tijdens de tabaksreclame-periode zagen McDonald's en Coca-Cola hiervan af, maar deze vorm van reclame is verdwenen nadat de EU een verbod invoerde tabaksreclame.

Volgens een Engelse krant zou Coca-Cola al een onderzoek zijn gestart of het aantrekkelijk is om de koningsklasse van de autosport te betreden, vooral vanwege het feit dat concurrent Red Bull, dat tegenwoordig ook haar eigen cola verkoopt, momenteel hoofdsponsor is van twee gelijknamige teams. De Amerikaanse drankfabrikant verklaarde. “Het is allemaal nog in een erg vroeg stadium. Maar de groeiende populariteit van de Formule 1 in verschillende belangrijke markten in Azië is toch iets wat de interesse wekt van Coca-Cola.” Als de gigant naar de Formule 1 komt, kan het rekenen op een groot effect. Heineken, hoofdsponsor van de Formule 1, zag haar omzet flink stijgen door de sponsoring.

Coca-Cola is marktleider in de cola-industrie, met PepsiCo, makers van Pepsi, op de tweede positie. PepsiCo heeft eerder al wat in de Formule 1 gesponsord. Vooral 7UP was veel te zien. Het bedrijf wist in 2011 zelfs een deal te sluiten dat op veel circuits alleen maar frisdranken van de gigant werden verkocht tijdens de Formule 1-races.

McDonalds nog ver weg van Formule 1

McDonalds zou echter veel verder van een serieuze overstap naar de Formule 1 zijn. De gigant in fastfood heeft veel geld en kan daarom een goede coureur sponsoren die zelf weinig financiële middelen heeft. Hierdoor wordt het voor de Formule 1-teams een stuk aantrekkelijker om iemand aan te trekken. Als McDonalds daadwerkelijk een jonge coureur gaat sponsoren, zal dat in de juniorseries zijn, waarbij gehoopt wordt op een overstap naar de Formule 1. Een soortgelijke situatie speelt zich nu af bij Sean Gelael, wiens vader een hoge functie vervult bij KFC Indonesia.