Jenson Button geeft zoontje op de bank schattige eerste rijles

De eind 2017 in de Formule 1-gestopte Jenson Button is eerder dit jaar vader geworden van zoontje Hendrix. Op beeld is nu vastgelegd dat het jongetje zijn eerste racelessen krijgt van zijn vader.

Button reed voor zeven verschillende Formule 1-teams. Na zijn carrière ging hij door als verslaggever, terwijl hij in de Japanse Super GT ging racen. Button nam vorige maand voor het eerst deel aan de Baja 1000, een off-road race op het Mexicaanse schiereiland Baja California. In een opvallend truck met de kleuren van de Brawn GP waarmee hij in 2009 wereldkampioen werd in de Formule 1 liet de Brit zich navigeren door Terry Madden. Het avontuur liep voor de mannen echter niet af zoals gehoopt, nadat ze 17 uur vast zaten in de woestijn.

Daarnaast is Button dit jaar dus vader geworden van zoontje Hendrix en samen beleven ze het nodige plezier. Zo heeft het kleine jongetje zijn eerste rijlessen al achter de rug, zoals in onderstaande video te zien is.