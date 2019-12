Charles Leclerc ondanks P3 team erg dankbaar: "Aan mij om het af te maken"

Charles Leclerc maximaliseerde tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi met de derde plaats. De Ferrari-coureur loofde na afloop van de race zijn team voor het eerste seizoen dat hij in dienst van de Scuderia heeft kunnen draaien.

Leclerc kwalificeerde zich zaterdag op de vierde positie, maar door een gridstraf van Valtteri Bottas kon de Monegask vanaf de derde positie starten. De Ferrari-coureur haalde Max Verstappen na de start gelijk in, maar kon de leider in de wedstrijd Lewis Hamilton van Mercedes niet bijhouden. Uiteindelijk bleek de strategie van Ferrari niet de juiste, waardoor Verstappen weer aan hem voorbij kon komen.

Voorafgaand aan de seizoensafsluiter kwam het bericht naar buiten dat Leclerc misschien wel een illegale auto had. De Ferrari-teamleden hebben te veel brandstof in de auto gedaan, maar of dat ook gevolgen gaat hebben voor de coureur is nog niet duidelijk. In de 32e ronde werd de hij ingehaald door Max Verstappen, maar ondanks het verlies genoot hij van de race. De coureur finishte uiteindelijk op de derde positie.

Aan het einde van de race was het nog even billenknijpen voor Leclerc, want Mercedes-coureur Valtteri Bottas kroop langzaam dichterbij de Scuderia-coureur. De jonge coureur wist zijn hoofd koel te houden en reed de race uit op de derde positie. De coureur uit Monaco blikte terug op het seizoen. “Ik ben enorm blij met hoe het dit jaar is gegaan en ben Seb [Vettel] enorm dankbaar. Het is een geweldig jaar voor mij geweest. Het was altijd een droom voor mij om met Ferrari in de Formule 1 te racen en nu om bij dit team te zijn is ongelooflijk. Nu is het voor mij om te hard werken en ze het succes te geven dat ze nodig hebben.”