Overzicht: Wanneer zie je de Grand Prix van Abu Dhabi op televisie?

Komend weekend staat alweer de laatste Grand Prix van 2019 op het programma: het 70ste seizoen van de Formule 1 wordt dan alweer afgesloten in Abu Dhabi, waar het Yas Marina Circuit de gastheer is.

Twee weken na de ijzersterke zege van Max Verstappen in Brazilië komen de coureurs in Abu Dhabi voor de laatste keer dit seizoen in actie. De Nederlander zal vanzelfsprekend hopen dat hij het succes uit São Paulo mee kan nemen naar het Yas Marina Circuit, waar dit jaar voor de elfde keer gereden zal worden. Zoals het hele seizoen het geval al was, zullen alle sessies live te zien zijn op meerdere kanalen van Ziggo Sport.

Tijdschema Formule 1 Abu Dhabi

Datum Tijd Sessie Kanaal 29-11-2019 10.00 uur Vrije training 1 Ziggo Sport (14), Select, Racing, Docu en Extra 29-11-2019 14.00 uur Vrije training 2 Ziggo Sport (14), Select, Racing, Docu en Extra 30-11-2019 11.00 uur Vrije training 3 Ziggo Sport (14), Select, Racing en Docu 30-11-2019 14.00 uur Kwalificatie Ziggo Sport (14), Select, Racing en Docu 1-12-2019 14.10 uur Race Ziggo Sport (14), Select, Racing en Docu

Naast de Formule 1 sluit ook de Formule 2 haar seizoen af in Abu Dhabi. De strijd om de titel is al beslist: Nyck de Vries werd in september in Rusland kampioen bij de coureurs. Bij de teams ligt de titelstrijd nog wel open: DAMS gaat momenteel met 359 punten aan de leiding en daarmee hebben ze een comfortabel gat van 53 punten naar UNI-Virtuosi.

Tijdschema Formule 2 Abu Dhabi