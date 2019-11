Wethouder Zandvoort: "We hebben geen extra geld nodig voor de Grand Prix"

Zandvoort zit midden in de voorbereidingen op de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving blijkt dat de gemeente geen extra geld beschikbaar hoeft te stellen voor de race.

RTL Nieuws meldde in september dat de gemeente Zandvoort niet voldoende zou hebben aan de 4,1 miljoen euro die er beschikbaar is gesteld om de organisatie van de Grand Prix in goede banen te leiden. In een uitzending van de podcast The Road to Zandvoort vertelt wethouder Ellen Verheij van Economie en Ruimtelijke ordening van de gemeente Zandvoort dat dit absoluut niet het geval is. "Dat klopt niet. In maart is er een voorstel gedaan bij de raad voor die 4,1 miljoen."

"In de voorbereiding van dat voorstel was nog niet zeker of het allemaal door zou gaan. Eigenlijk hebben we toen een financiële inschatting gedaan van wat er nodig is. Een aantal maanden verder merk je wel dat het totaalbedrag meer dan voldoende is, maar de onderlinge verdeling is anders dan we hadden verwacht. Zo is gebleken dat we bijvoorbeeld toch meer ambtelijke krachten nodig hadden, terwijl we andere facetten anders georganiseerd hebben waardoor ze minder kosten."

4,1 miljoen besteed aan 'meerdere componenten'

Het oorspronkelijke bedrag van 4,1 miljoen euro blijft dus gehandhaafd en dat geld wordt volgens Verheij aan meerdere componenten besteed. Daaronder vallen de ambtelijke uren, een toegangsweg, de bereikbaarheid en mobiliteit en de zogenaamde side-events. "Het event zijn de races zelf natuurlijk, maar we willen ook dat de mensen in Zandvoort blijven en zich kunnen vermaken."

Er is een belangrijke reden waarom de gemeente een vinger in de pap heeft bij de rest van de programmering rond de Grand Prix in Zandvoort, zo stelt Verheij. "De economische spin-off wordt wel gegenereerd door deze dingen goed te coördineren. Als er geen afstemming plaatsvindt tussen al die verschillende initiatieven, dan kan het ook net niets worden."

'Fans moeten niet schrikken van huurprijzen'

De gemeente Zandvoort was volgens de wethouder al sinds 2015 bezig met de eventuele komst van de Formule 1. "Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat je er een enorme maatschappelijke en economische spin-off uit kan halen. Het economische aspect uit zich met name in de extra uitgaven die in Zandvoort worden gedaan. Er komen meer mensen naar Zandvoort toe en die geven geld uit, want ze moeten hier eten, drinken en ergens slapen."

"Ik ben voor marktwerking en het is toch een kwestie van vraag en aanbod", vervolgt Verheij over de hoge prijzen voor hotels en appartementen rond de Grand Prix. "Wat ik wel tegen onze ondernemers gezegd heb, is dat het in ons belang is dat mensen Zandvoort leuk gaan vinden en dat ze graag nog eens terug willen komen. We willen dus wel positief op de kaart komen te staan en wij willen juist niet dat mensen denken dat ze het zich niet kunnen veroorloven om terug te komen."