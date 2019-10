Lewis Hamilton blij na knappe zege: "Hadden lastigere race verwacht"

Op zijn zesde wereldtitel moet hij nog minimaal een week wachten, maar Lewis Hamilton zal desalniettemin met veel plezier terugkijken op de zege die hij vandaag in Mexico pakte. De Brit haalde, nadat hij bij de start nog een akkefietje had met Max Verstappen, waar beide coureurs met minimale schade vanaf wisten te komen, vanaf P3 met een betere strategie de beide Ferrari’s in. Mede door uitstekend bandenmanagement wist hij op knappe wijze de 83ste zege uit zijn carrière binnen te slepen.

De Brit liet zich na de race over de boordradio al lovend uit over zijn team en droeg zijn zege op aan race-engineer Peter Bonnington die door een medische ingreep niet in Mexico aanwezig kon zijn. Nadat de Brit wat donuts had gemaakt voor het uitzinnige publiek in het Foro Sol stadion was Hamilton uitgelaten tijdens de podiuminterviews met Jenson Button: “We moeten eerst natuurlijk dit geweldige publiek bedanken. Daarnaast moet ik vooral ook Mercedes bedanken, want we hebben keihard gewerkt en zijn gefocust gebleven. We dachten dat het een hele lastige race ging worden voor ons. Toen bleek ook nog dat ik na de start redelijk wat schade aan mijn auto had, maar ik hield mijn hoofd naar beneden. Het leek echt een enorm lange tweede stint, maar ik ben echt dankbaar voor vandaag.”

Lewis was niet heel erg teleurgesteld dat hij nog een weekje moest wachten op het binnenhalen van zijn zesde wereldtitel: "Daar lig ik niet zo wakker van, ik houd van racen en bekijk het race voor race. Deze race wilde ik al lange tijd winnen en het is altijd erg lastig voor ons geweest, dus ik ben enorm dankbaar voor de kans en de auto die ik vandaag ter beschikking had."