Derde DRS-zone toegevoegd aan circuit in Mexico

De Formule 1-coureurs krijgen dit weekend tijdens de Grand Prix van Mexico vaker de kans om hun DRS-systeem te openen. De Formule 1 heeft een derde zone toegevoegd aan het Autodromo Hermanos Rodriguez.

De Formule 1 keerde in 2015 terug in Mexico-Stad en op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar daarvoor in de vroege jaren '90 voor het laatst geracet werd door de sport. Sindsdien maakte de klasse gebruik van twee DRS-zones op het circuit: de eerste liep op het rechte stuk van start-finish, met een lange zone tussen de laatste en de eerste bocht. De tweede zone liep na de eerste bochtencombinatie tussen bochten 3 en 4.

Deze DRS-zones zijn voor 2019 behouden en ze behouden ook hetzelfde detectiepunt, namelijk het uitkomen van bocht 15. Daarnaast is er dus een derde DRS-zone toegevoegd voor de editie van 2019. Deze zone ligt tussen de bochten 11 en 12, waarbij het detectiepunt 70 meter na bocht 9 ligt.

Het doel van de extra DRS-zone is duidelijk: de Formule 1 hoopt op deze manier ervoor te zorgen dat coureurs makkelijker de aansluiting houden met de auto voor hen, zodat ze eventueel in een van de overige DRS-zones een inhaalpoging kunnen wagen op de concurrent.