Hermann Tilke: "Igora Drive in staat om Russische Grand Prix te organiseren"

Igora Drive Circuit zal in 2020 voor het eerst de DTM ontvangen, maar volgens ontwerper Hermann Tilke is het Russische circuit nabij Sint-Petersburg 'in staat' om de Russische Grand Prix te organiseren.

De Formule 1 reist sinds 2014 jaarlijks af naar Sochi voor de Grand Prix van Rusland. Het circuit, dat door het Olympisch Park van 2014 voert, staat weliswaar nog tot 2025 op de kalender, maar toch kon GPToday.net vorig weekend melden dat de race mogelijk verplaatst wordt naar Sint-Petersburg. Op zo'n zestig kilometer van die stad ligt het nieuw aangelegde Igora Drive Circuit.

Het circuit is net af en zal in 2020 voor het eerst op de internationale autosportkalender staan, want de DTM is dan te gast op Igora Drive. Het circuit is ontworpen door Tilke Architects, het bedrijf van de bekende circuitontwerper Hermann Tilke. Volgens de Duitser is het circuit perfect in staat om een Formule 1-race te gaan organiseren, maar dat hangt ook af van andere factoren.

Komst hangt af van meerdere factoren

"Ik kan niets concreets zeggen, omdat er veel politieke zaken in verweven zitten. Er zijn een hoop verschillende interesses die botsen. Igora Drive is echter een geweldig project. Het is een van onze beste circuits", vertelde Tilke aan het Russische persbureau Tass. Mocht de wissel in Rusland doorgaan, dan ziet Tilke de Formule 1 vertrekken van het Sochi Autodrom, dat hij ook ontworpen heeft.

"Er zijn geen bergen die zo hoog zijn als in Sochi, maar het is wel dicht bij Sint-Petersburg - en alle schoonheid zit daar", beschrijft Tilke de verschillen tussen Sochi en Sint-Petersburg. "De uniekheid van het circuit in Sint-Petersburg is de configuratie, met snelle bochten, hoogteverschillen en de mogelijkheid voor veel inhaalacties."