Verstappen-fans beginnen ludieke actie om stikstofprobleem aan te pakken

Fans van Max Verstappen zijn een ludieke actie begonnen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse Grand Prix gewoon door kan gaan in 2020, ondanks de stikstof-problemen die er momenteel spelen rond de race.

Nederland is op dit moment druk bezig om de stikstof-uitstoot terug te dringen. Eerder dit jaar boekten milieuorganisaties een grote gerechtelijke overwinning toen de hoogste rechter beoordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof niet deugt. Dat heeft directe gevolgen voor de Formule 1, waarvoor een aantal vergunningen afgegeven zijn op basis van dit Programma Aanpak Stikstof.

Een aantal milieugroepen zijn nu naar de rechter gestapt om deze vergunningen aan te vechten, wat ervoor zorgt dat de race ineens een beetje op losse schroeven. Op dit moment mogen er namelijk geen nieuwe projecten komen die bijdragen aan de uitstoot van stikstof, wat bij de Formule 1 wel het geval zou zijn. Nederlandse Formule 1-fans hebben daarom een ludieke actie bedacht om het stikstofprobleem te omzeilen.

Op de website Max33voormax.nl leggen de initiatiefnemers uit dat er achteraf geen actie ondernomen mag worden om stikstofuitstoot tijdens het evenement te compenseren. Daarom hebben ze een actie bedacht om vooraf de uitstoot van stikstof te kunnen compenseren. Het idee is dat de deelnemers op wegen met een maximumsnelheid van 50 nog maar 33 kilometer per uur gaan rijden.

Op wegen met een maximumsnelheid van 70, 80 en 100 gaan de actievoerders nog maar 66 kilometer per uur rijden, terwijl er op snelheden 99 kilometer per uur gereden gaat worden. Op die manier hopen de deelnemers aan de actie ervoor te zorgen dat er genoeg uitstoot van stikstof bespaard wordt om de Grand Prix van Nederland toch door te kunnen laten gaan. Om deelname aan de actie duidelijk te maken, is er op de website een stickerpakket te downloaden.