Kimi Raikkonen en Daniil Kvyat verwisselen versnellingsbak

Kimi Raikkonen en Daniil Kvyat zijn de Grand Prix van Singapore van start gegaan met een nieuwe versnellingsbak. Beiden zullen geen grindstraf ontvangen.

Sinds enkele jaren moeten coureurs minimaal zes opeenvolgende races rijden met dezelfde versnellingsbak. Lukt dat niet en moet de bak eerder gewisseld worden, dan volgt er in de meeste gevallen een gridstraf van vijf plaatsen. De enige uitzondering die de FIA daarop gemaakt heeft, is na een uitvalbeurt van een coureur in de vorige race. In dat geval mag een coureur wel zonder straf zijn bak wisselen voor de volgende race.

Dit laatste is het geval voor Kvyat. De coureur van Scuderia Toro Rosso viel uit tijdens de Grand Prix van Italië twee weken geleden, waarna het Italiaanse team besloten heeft hem te voorzien van een nieuwe versnellingsbak. Hiervoor krijgt de Rus geen straf.

Ook Alfa Romeo-coureur Raikkonen heeft van zijn team voor de Singaporese Grand Prix een nieuwe versnellingsbak gekregen. De Fin moest vorig weekend door een crash in de kwalificatie wisselen naar een andere versnellingsbak, nog voordat de zes races met zijn vorige bak voorbij waren. De stewards in Singapore kondigden daarom aan dat de wereldkampioen van 2007 voor de race op het Marina Bay Circuit straffeloos een nieuwe bak mag gebruiken.