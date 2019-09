Leclerc na tweede opeenvolgende pole: "Het was een chaos"

Charles Leclerc pakte voor de uitbundige Tifosi in Monza zijn tweede opeenvolgende pole position. De 21-jarige Monegask reed de snelste tijd in de eerste run in het derde deel van de kwalificatie en dat bleek door een chaotische outlap voor de tweede run, waarbij iedereen behalve Carlos Sainz en Charles Leclerc pas over start-finish reed toen het zwart-wit geblokt al uithing. De Mercedessen kregen daardoor geen kans om hun tijd te verbeteren en dus was de 1:19.307 die Leclerc had gereden genoeg voor pole position.

De Monegask was nog een beetje verbaasd na het einde van de chaotische sessie ook nog enkele minuten stil lag na een crash van de polesitter van vorig jaar, Kimi Raikkonen: "Dit voelt ongelooflijk. Woensdag in Milaan was het al een gekkenhuis qua fans en om vandaag weer zoveel fans te zien voelt geweldig. Ik ben blij met de pole, maar het is jammer dat we geen tweede run hebben kunnen rijden. Het was echt een chaos, maar dat doet verder niks af aan de pole. Grazie a tutti, deze pole is voor jullie!"

Leclerc had een nog positiever gevoel over zijn kansen in de race dan in Spa, aangezien de Ferrari iets beter met de banden lijkt om te gaan op Monza: "Ik heb een positief gevoel. De racesimulaties in P2 gaven een goed gevoel. Het leek in ieder geval beter dan in Spa dus ik kijk uit naar de race van morgen."