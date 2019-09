Lewis Hamilton: "Ik heb echt alles gegeven"

Lewis Hamilton moest op Spa-Francorchamps genoegen nemen met de tweede plek. De Brit probeerde vanaf P3 de Ferrari's te verslaan om een volgende zege binnen te halen en mede doordat de Mercedes zuiniger was op de banden, kon hij in ieder geval Sebastian Vettel verslaan en kwam hij in de slotfase nog dicht bij Charles Leclerc.

Uiteindelijk finishte Hamilton weliswaar binnen een seconde van de racewinnaar, maar meer zat er ook niet in volgens de Brit: "Ik heb echt alles gegeven vandaag. We hadden een geweldig publiek vandaag en er waren denk ik meer mensen aanwezig dan ooit hier. De Ferrari's waren simpelweg te snel op het rechte stuk en het was eigenlijk onmogelijk om ze bij te houden."

"44 is normaal mijn geluksnummer, maar vandaag had ik toch wat extra rondes nodig gehad," grapte Hamilton. "Ik kwam in de slotfase nog dichtbij, maar natuurlijk gaan de felicitaties naar Charles. Zijn eerste zege hing al het hele seizoen in de lucht en ik ben echt blij voor hem dat hij de zege vandaag wist te pakken."