Amerikaanse Grand Prix kan op bezoekersrecord rekenen dankzij Netflix

De Amerikaanse Grand Prix is dit jaar op weg naar een recordbezoek, grotendeels dankzij het succes van zijn Netflix-documentaire-serie Drive to Survive - achter de schermen van de Formule 1. Het lijkt erop dat mede door Netflix eindelijk de grote doorbraak van de Formule 1 in Amerika een feit wordt.

Drive to Survive zorgt voor kaartverkoop

COTA-voorzitter Bobby Epstein vertelde aan ESPN: "We zijn op weg om de grootste opkomst van een race tot nu toe. Alle gereserveerde stoelen waren al in juli uitverkocht. We denken erover na waar we nieuwe tribunes kunnen bouwen om meer fans onder te brengen. Daar zijn veel redenen voor. We hebben naast de F1 onder andere muziek & entertainment, dat een enorme hulp is geweest. Pink en Imagine Dragons zullen concerten geven tijdens het raceweekend. Het feit dat we hier een basis hebben gebouwd bij COTA is enorm. We hebben een goede geschiedenis opgebouwd, hebben er een traditie van gemaakt om hier te komen racen."

“Verder kijkend is de Netflix-serie de grootste boost voor Amerikaanse fans die we hebben gehad op het gebied van kaartverkoop. Al onze enquêtes over nieuwe klanten suggereren dat het een enorme impact en een groot voordeel voor de F1 heeft gehad. Het was echt een geniaal om dat op te zetten. Daarom hebben we het aanbod in een weekend uitgebreid om verschillende mensen naar het evenement te brengen, maar de Netflix-serie heeft mensen bereikt die we anders misschien nooit hadden bereikt."

Amerikaanse GP trekt veel bezoek

Vorig jaar trok het circuit het hele weekend 263.160 mensen aan, waaronder 111.580 op de racedag. Hiermee stond de Amerikaanse Grand Prix als vierde in de lijst van hoogste bezoekersaantallen van het seizoen 2018. Dit jaar wordt de voorverkoop met nog meer aandacht gevolgd en is het succes al af te lezen.