Ricciardo krijgt nieuw chassis na ontdekking van scheur

Daniel Ricciardo zal de zaterdag van de Britse Grand Prix aanvangen met een nieuw chassis. Renault ontdekte vrijdag na de vrije trainingen een scheurtje in het chassis van de Australiër en voorziet hem dus van een nieuw exemplaar.

De vrijdag van Ricciardo eindigde vroegtijdig, nadat zijn motor tijdens de tweede vrije training de geest gaf. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar kon daardoor geen lange run rijden tijdens de tweede oefensessie. Na afloop van de sessie wilde het team de motor vervangen, maar er zijn dus meer nieuwe onderdelen nodig voor de bolide van Ricciardo.

Technisch directeur Alan Permane vertelde na afloop van de vrijdag dat het team bij wat controles een scheurtje in het chassis van Ricciardo gevonden heeft. De oorzaak daarvan is dat de coureur tijdens een training te hard over een kerbstone gereden is. Er is daarom besloten om het chassis te wisselen, wat afgelopen nacht gebeurd is.