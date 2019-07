Pirelli hoopt coureurs in toekomst vaker naar pits te kunnen lokken

Pirelli gaat onderzoeken hoe het de teams zo ver kan krijgen om gevarieerdere strategieën toe te passen op de races. Momenteel eindigen veel races namelijk in een eenstopper voor de meeste coureurs.

Teams en coureurs zijn verplicht om minimaal een keer per race naar de pits te komen voor een bandenwissel. Dit is het gevolg van de regel dat een coureur minimaal twee verschillende bandencompounds moet gebruiken in een race. De meeste teams houden zich echter vast aan het maken van een pitstop, omdat dit volgens hen het minste ongemak oplevert tijdens een race.

Strategie met meer stops moet meer voordeel opleveren

Pirelli houdt zich bij het maken van de banden vast aan de brief met doelstellingen. Volgens autosport-directeur Mario Isola overweegt de bandenleverancier wijzigingen aan de doelstellingen door te laten voeren, zodat teams vaker durven af te wijken van een strategie met een pitstop. "Met de getallen uit de brief met doelstellingen is het misschien redelijk normaal dat een eenstopper het snelste is."

"Op papier is het niet het snelste. Als je naar de getallen kijkt en probeert om een simulatie te doen, dan komen de getallen van de eenstopper, tweestopper en driestopper dichtbij elkaar uit. Wat we echter geleerd hebben is dat iedereen voor een eenstopper gaat als de data dichtbij elkaar liggen, want dat is minder riskant: je hoeft niet in te halen, hebt geen verkeer en dat soort dingen."

"Vorig jaar probeerden we compounds te selecteren met het doel dat een tweestopper vijf seconden sneller was dan een eenstopper. We kwamen erachter dat vijf seconden niet genoeg is, want met zo'n verschil richten ze zich op de eenstopper. We proberen nu te weten te komen wat het juiste verschil is. Dat ligt waarschijnlijk tussen de acht en tien seconden."