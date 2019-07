Verstappen kan zich 'geen kalender voorstellen zonder Britse Grand Prix'

Op Silverstone rijdt Red Bull Racing komende week een tweede thuisrace op rij. Max Verstappen kijkt naar de race uit en kan zich bovendien geen kalender voorstellen waar de Britse Grand Prix niet op vertegenwoordigd is.

Ruim een week geleden wist Verstappen zijn eerste zege van het seizoen te pakken. Op de Red Bull Ring, de echte thuishaven van Red Bull Racing, was de Nederlander na een slechte start toch de concurrentie te sterk af. Komend weekend wacht echter alweer de volgende thuisrace voor het team, want de fabriek ligt enkele kilometers verderop in Milton Keynes. Verstappen hoopt de zege een goed vervolg te kunnen geven.

"Omdat onze fabriek een klein stukje verderop ligt, is dit nog een thuisrace voor het team. Ik hoop dus dat we onze progressie voort kunnen zetten en zondag een geweldige show neer kunnen zetten. We houden van geweldige en snelle bochten en ik kan me geen kalender voorstellen zonder de Britse Grand Prix."

Zege in Oostenrijk 'speciaal moment' voor Honda en Red Bull

Door zijn zege op de Red Bull Ring is Verstappen weer opgeklommen naar de derde positie in het kampioenschap. Na negen races staat de teller op 126 punten. De zesvoudig Grand Prix-winnaar vindt het een belangrijk moment voor iedereen binnen Red Bull en Honda en hij ziet dat 'het harde werk zich begint uit te betalen'.

"Ik kijk uit naar Silverstone, vooral na onze zege in Oostenrijk vorig weekend. Het was een erg speciaal moment voor iedereen in het team en voor Honda - het harde werk begint zich uit te betalen. Ik geniet altijd van Silverstone door de snelle bochten, waarbij Becketts en Maggots mijn favoriet zijn, en het is geweldig om er te rijden. Ik ken het ook redelijk goed, omdat ik hier voor de F1 al met de F3 gereden heb."