Van Uitert verlengt bij Panis Racing en start in 24 uur van Le Mans

Aankomend seizoen zijn er weer veel Nederlandse coureurs actief in de internationale autosport. Ook in de European Le Mans Series is ons land, zoals vanouds, goed vertegenwoordigd. Zo zal onder meer Job van Uitert dit jaar wederom zijn kunsten vertonen in het Europese kampioenschap langeafstandsracen.

Van Uitert heeft zijn contract bij Panis Racing namelijk met een jaar verlengd. De 24-jarige Dongenaar kwam in 2022 ook al voor het team van enkelvoudig Grand Prix-winnaar Olivier Panis uit en deed dat allerminst onverdienstelijk. Van Uitert en diens twee Franse teamgenoten finishten in iedere van de zes ELMS-races bij de top vier en mochten liefst viermaal de gang naar het erepodium maken. Achter het ongenaakbare Prema Racing finishte het Panis-trio op een prachtige tweede plaats in het eindklassement.

Dankzij die prestatie is Panis Racing, en dus ook Van Uitert, aangezien hij heeft bijgetekend, voorzien van een startbewijs voor de aanstaande editie van de 24 uur van Le Mans. Die wedstrijd maakt officieel deel uit van het World Endurance Championship, maar omdat dat kampioenschap uit 41 wagens bestaat en er op Le Mans 62 startplaatsen zijn, kan de organisatie het startveld aanvullen met wagens uit andere kampioenschappen. Voor Van Uitert zal de komende editie van Le Mans zijn vijfde deelname aan de legendarische race worden. In het verleden blonk de Brabantse coureur al eens uit in Noord-Frankrijk door de snelste gemiddelden van het complete, zeer competitieve LMP2-startveld neer te zetten.

Van Uitert deelt de wagen van Panis Racing dit jaar overigens met een tweede Nederlander: voormalig Formule 3-coureur Tijmen van der Helm (19), die vorig jaar de overstap naar het enduranceracen maakte, zal een dienstverband in de IMSA combineren met een stoeltje in de ELMS. Het Nederlandse tweetal wordt vergezeld door de Venezolaanse coureur Manuel Maldonado, het neefje van enkelvoudig Grand Prix-winnaar Pastor Maldonado.

Voor Van Uitert begon het racejaar 2023 enkele weken geleden, toen hij namens TDS Racing deelnam aan de 24 uur van Daytona. De talentvolle twintiger leek op weg naar de overwinning, tot zijn versnellingsbak dienst weigerde en hij bij een herstart werd gepasseerd. Een late inhaalactie om dat misfortuin goed te maken, resulteerde in een spin.