De zoveelste harde crash dit seizoen bovenop de heuvel bij de befaamde bochtensectie Eau-Rouge-Raidillon op het circuit van Spa-Francorchamps. Tijdens de vieruurswedstrijd in de Europese Le Mans Series knalde de 25-jarige Nico Jamin hard de muur in. De coureur kon heelhuids uitstappen.

De laatste maanden komt de veiligheid bij deze snelle bochtencombinatie vaker ter sprake na meerdere incidenten in een paar maanden tijdsbestek. Met name de crashes van Lando Norris en Beitske Visser in de W Series tijdens het F1-weekend op het beroemde circuit in de Ardennen wakkerde de discussie verder aan.

Dat komt mede doordat bjj elke harde impact gedachtes van de dodelijke crash van F2-coureur Antoine Hubert in 2019 omhoog schieten.