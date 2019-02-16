Virgin Racing
Virgin Racing
- Team naam Virgin Racing
- Basis Dinnington, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2010
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 6.433 reacties op Virgin Racing
- 2 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Virgin Racing
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Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing, Aud...
8 mei 2021Album
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Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing, Aud...
25 apr 2021Album
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Nick Cassidy (NZL), Envision Virgin Racing, Aud...
11 apr 2021Album
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Sebastien Buemi (CHE), Nissan e.Dams, Nissan IM...
10 apr 2021Album
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Robin Frijns (NLD) Envision Virgin Racing, Race...
27 feb 2021Album
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Robin Frijns (NLD) Envision Virgin Racing Andy...
27 feb 2021Album
In beeld:
Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing, Aud...
29 feb 2020Album
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Sam Bird (GBR), Envision Virgin Racing Sam Bl...
28 feb 2020Album
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Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing ...
28 feb 2020Album
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Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffle...
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Nick Cassidy (NZL), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 Alastair Staley Monte Carlo Monaco action TS-Live Saturday Envision
8 mei 2021Album
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Nick Cassidy (NZL), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 Simon Galloway Monte Carlo Monaco action TS-Live Saturday Envision
8 mei 2021Album
In beeld:
Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 Andy Hone Monte Carlo Monaco action TS-Live Saturday Envision
8 mei 2021Album
In beeld:
Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 in the gravel Simon Galloway Valencia Spain action TS-Live Sunday Envision
25 apr 2021Album
In beeld:
Nick Cassidy (NZL), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, leads the field at the start Simon Galloway Rome Italy action TS-Live Sunday Envision
11 apr 2021Album
In beeld:
Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, leads Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Sam Bloxham Rome Italy action
10 apr 2021Album
In beeld:
Sebastien Buemi (CHE), Nissan e.Dams, Nissan IMO2, leads Nick Cassidy (NZL), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 Sam Bloxham Rome Italy Action
10 apr 2021Album
In beeld:
Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 Alastair Staley Rome Italy Action
10 apr 2021Album
In beeld:
Robin Frijns (NLD) Envision Virgin Racing, Race winner Sam Bird (GBR) Panasonic Jaguar Racing and Jean-Eric Vergne (FRA) DS Techeetah celebrate on the podium Andy Hone Diriyah Saudi Arabia Portrait podium TS-Live Saturday Techeetah Saturday Envision Saturday Panasonic
27 feb 2021Album
In beeld:
Robin Frijns (NLD) Envision Virgin Racing Andy Hone Diriyah Saudi Arabia grid TS-Live Saturday Envision
27 feb 2021Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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De Formule E timmert aan de weg in de aanloop naar het debuutseizoen van de elektrische klasse. Deze week staat weer een test op het programma. Plaats van handeling is het circu...10 jul 2014 12:44
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Andretti Autosport slaat voor het Formule E-project de handen ineen met Wirth Research. Dat is het bedrijf van Nick Wirth, die in het verleden in de Formule 1 werkzaam was voor ...22 mei 2014 14:38
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Acteur Leonardo DiCaprio slaat de handen ineen met Venturi Automobiles voor een Formule E-team. Daarmee is de grid voor de nieuwe elektrische klasse vol. Venturi Grand Prix zal ...10 dec 2013 09:47
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08:37FE
11 aug 2015 08:21
-
08:21FE
10 aug 2015 11:34
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11:34FE
06 aug 2015 20:41
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20:41FE
04 aug 2015 10:10
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10:10FE
29 jul 2015 15:41
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15:41FE
30 jun 2015 12:46
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12:46F1
24 jun 2015 12:44
-
12:44FE
24 feb 2015 12:51
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12:51F1
27 jan 2015 09:41
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09:41F1
28 okt 2014 12:46
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12:46F1
15 aug 2014 09:06
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09:06F1
23 jul 2014 08:37
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08:37F1
10 jul 2014 12:44
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12:44F1
24 jun 2014 13:54
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13:54F1
22 mei 2014 14:38
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14:38F1
13 mei 2014 10:39
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10:39F1
10 dec 2013 09:47
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09:47F1
05 dec 2013 13:24
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13:24F1
05 maa 2013 15:19
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15:19F1
21 dec 2012 15:58
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15:58F1
20 dec 2012 10:37
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10:37F1
13 dec 2012 15:40
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15:40F1
04 dec 2012 12:15
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12:15F1
24 okt 2012 13:43
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13:43F1
04 jul 2012 09:54
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09:54F1
30 maa 2012 11:38
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11:38F1
29 maa 2012 17:01
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17:01F1
19 maa 2012 12:14
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12:14F1
Historie Virgin Racing
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Coureur#
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Virgin