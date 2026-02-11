F1 Kalender 2026

De Formule 1-kalender van 2026 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.



Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.

Grand Prix FP1 FP2 FP3 QUALI SPRINT SHOOTOUT SPRINT STARTGRID Sprint STARTGRID RACE FASTEST LAP Ronde lengte Aantal rondes in race