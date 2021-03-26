user icon
icon

F1 Kalender 2021

De Formule 1-kalender van 2021 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.

Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.


  • Bahrein

    Bahrain International Circuit

    26 - 28 maa 2021

    Details +

    • FP1

      26 maa 2021 - 12:30

    • FP2

      26 maa 2021 - 16:00

    • FP3

      27 maa 2021 - 13:00

    • QUALI

      27 maa 2021 - 16:00

    • STARTGRID

      28 maa 2021 - 17:00

    • RACE

      28 maa 2021 - 17:00

    • FASTEST LAP

      28 maa 2021 - 17:00

    Details -

  • Italië

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari

    16 - 18 apr 2021

    Details +

    • FP1

      16 apr 2021 - 11:00

    • FP2

      16 apr 2021 - 14:30

    • FP3

      17 apr 2021 - 11:00

    • QUALI

      17 apr 2021 - 14:00

    • STARTGRID

      18 apr 2021 - 15:00

    • RACE

      18 apr 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      18 apr 2021 - 15:00

    Details -

  • Portugal

    Autódromo Internacional do Algarve

    30 - 2 mei 2021

    Details +

    • FP1

      30 apr 2021 - 12:30

    • FP2

      30 apr 2021 - 16:00

    • FP3

      1 mei 2021 - 13:00

    • QUALI

      1 mei 2021 - 16:00

    • STARTGRID

      2 mei 2021 - 16:00

    • RACE

      2 mei 2021 - 16:00

    • FASTEST LAP

      2 mei 2021 - 16:00

    Details -

  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    7 - 9 mei 2021

    Details +

    • FP1

      7 mei 2021 - 11:30

    • FP2

      7 mei 2021 - 15:00

    • FP3

      8 mei 2021 - 12:00

    • QUALI

      8 mei 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      9 mei 2021 - 15:00

    • RACE

      9 mei 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      9 mei 2021 - 15:00

    Details -

  • Monaco

    Monte Carlo

    20 - 23 mei 2021

    Details +

    • FP1

      20 mei 2021 - 11:30

    • FP2

      20 mei 2021 - 15:00

    • FP3

      22 mei 2021 - 12:00

    • QUALI

      22 mei 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      23 mei 2021 - 15:00

    • RACE

      23 mei 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      23 mei 2021 - 15:00

    Details -

  • Azerbeidzjan

    Baku City Circuit

    4 - 6 jun 2021

    Details +

    • FP1

      4 jun 2021 - 10:30

    • FP2

      4 jun 2021 - 14:00

    • FP3

      5 jun 2021 - 11:00

    • QUALI

      5 jun 2021 - 14:00

    • STARTGRID

      6 jun 2021 - 14:00

    • RACE

      6 jun 2021 - 14:00

    • FASTEST LAP

      6 jun 2021 - 14:00

    Details -

  • Frankrijk

    Paul Ricard

    18 - 20 jun 2021

    Details +

    • FP1

      18 jun 2021 - 11:30

    • FP2

      18 jun 2021 - 15:00

    • FP3

      19 jun 2021 - 12:00

    • QUALI

      19 jun 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      20 jun 2021 - 15:00

    • RACE

      20 jun 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      20 jun 2021 - 15:00

    Details -

  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    25 - 27 jun 2021

    Details +

    • FP1

      25 jun 2021 - 11:30

    • FP2

      25 jun 2021 - 15:00

    • FP3

      26 jun 2021 - 12:00

    • QUALI

      26 jun 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      27 jun 2021 - 15:00

    • RACE

      27 jun 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      27 jun 2021 - 15:00

    Details -

  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    2 - 4 jul 2021

    Details +

    • FP1

      2 jul 2021 - 11:30

    • FP2

      2 jul 2021 - 15:00

    • FP3

      3 jul 2021 - 12:00

    • QUALI

      3 jul 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      4 jul 2021 - 15:00

    • RACE

      4 jul 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      4 jul 2021 - 15:00

    Details -

  • Groot Brittannië

    Silverstone

    16 - 18 jul 2021

    Details +

    • FP1

      16 jul 2021 - 15:30

    • QUALI

      16 jul 2021 - 19:00

    • FP2

      17 jul 2021 - 13:00

    • Sprint

      17 jul 2021 - 17:30

    • STARTGRID

      18 jul 2021 - 16:00

    • RACE

      18 jul 2021 - 16:00

    • FASTEST LAP

      18 jul 2021 - 16:00

    Details -

  • Hongarije

    Hungaroring

    30 - 1 aug 2021

    Details +

    • FP1

      30 jul 2021 - 11:30

    • FP2

      30 jul 2021 - 15:00

    • FP3

      31 jul 2021 - 12:00

    • QUALI

      31 jul 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      1 aug 2021 - 15:00

    • RACE

      1 aug 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      1 aug 2021 - 15:00

    Details -

  • België

    Spa-Francorchamps

    27 - 29 aug 2021

    Details +

    • FP1

      27 aug 2021 - 11:30

    • FP2

      27 aug 2021 - 15:00

    • FP3

      28 aug 2021 - 12:00

    • QUALI

      28 aug 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      29 aug 2021 - 15:00

    • RACE

      29 aug 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      29 aug 2021 - 15:00

    Details -

  • Nederland

    Circuit Zandvoort

    3 - 5 sep 2021

    Details +

    • FP1

      3 sep 2021 - 11:30

    • FP2

      3 sep 2021 - 15:00

    • FP3

      4 sep 2021 - 12:00

    • QUALI

      4 sep 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      5 sep 2021 - 15:00

    • RACE

      5 sep 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      5 sep 2021 - 15:00

    Details -

  • Italië

    Monza

    10 - 12 sep 2021

    Details +

    • FP1

      10 sep 2021 - 14:30

    • QUALI

      10 sep 2021 - 18:00

    • FP2

      11 sep 2021 - 12:00

    • Sprint

      11 sep 2021 - 16:30

    • STARTGRID

      12 sep 2021 - 15:00

    • RACE

      12 sep 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      12 sep 2021 - 15:00

    Details -

  • Rusland

    Sochi Autodrom

    24 - 26 sep 2021

    Details +

    • FP1

      24 sep 2021 - 10:30

    • FP2

      24 sep 2021 - 14:00

    • FP3

      25 sep 2021 - 11:00

    • QUALI

      25 sep 2021 - 14:00

    • STARTGRID

      26 sep 2021 - 14:00

    • RACE

      26 sep 2021 - 14:00

    • FASTEST LAP

      26 sep 2021 - 14:00

    Details -

  • Japan

    Circuit Suzuka

    8 - 10 okt 2021

    Details +

    • FP1

      8 okt 2021 - 03:30

    • FP2

      8 okt 2021 - 07:30

    • FP3

      9 okt 2021 - 05:00

    • QUALI

      9 okt 2021 - 08:00

    • STARTGRID

      10 okt 2021 - 07:00

    • RACE

      10 okt 2021 - 07:00

    • FASTEST LAP

      10 okt 2021 - 07:00

    Details -

  • Turkije

    Istanbul Park

    8 - 10 okt 2021

    Details +

    • FP1

      8 okt 2021 - 10:30

    • FP2

      8 okt 2021 - 14:00

    • FP3

      9 okt 2021 - 11:00

    • QUALI

      9 okt 2021 - 14:00

    • STARTGRID

      10 okt 2021 - 14:00

    • RACE

      10 okt 2021 - 14:00

    • FASTEST LAP

      10 okt 2021 - 14:00

    Details -

  • Verenigde Staten van Amerika

    Circuit of the Americas

    22 - 24 okt 2021

    Details +

    • FP1

      22 okt 2021 - 18:30

    • FP2

      22 okt 2021 - 22:00

    • FP3

      23 okt 2021 - 20:00

    • QUALI

      23 okt 2021 - 23:00

    • STARTGRID

      24 okt 2021 - 21:00

    • RACE

      24 okt 2021 - 21:00

    • FASTEST LAP

      24 okt 2021 - 21:00

    Details -

  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    5 - 7 nov 2021

    Details +

    • FP1

      5 nov 2021 - 18:30

    • FP2

      5 nov 2021 - 22:00

    • FP3

      6 nov 2021 - 18:00

    • QUALI

      6 nov 2021 - 21:00

    • STARTGRID

      7 nov 2021 - 20:00

    • RACE

      7 nov 2021 - 20:00

    • FASTEST LAP

      7 nov 2021 - 20:00

    Details -

  • Brazilië

    Interlagos

    12 - 14 nov 2021

    Details +

    • FP1

      12 nov 2021 - 16:30

    • QUALI

      12 nov 2021 - 20:00

    • FP2

      13 nov 2021 - 16:00

    • Sprint

      13 nov 2021 - 20:30

    • STARTGRID

      14 nov 2021 - 18:00

    • RACE

      14 nov 2021 - 18:00

    • FASTEST LAP

      14 nov 2021 - 18:00

    Details -

  • Qatar

    Losail International Circuit

    19 - 21 nov 2021

    Details +

    • FP1

      19 nov 2021 - 11:30

    • FP2

      19 nov 2021 - 15:30

    • FP3

      20 nov 2021 - 12:00

    • QUALI

      20 nov 2021 - 15:00

    • STARTGRID

      21 nov 2021 - 15:00

    • RACE

      21 nov 2021 - 15:00

    • FASTEST LAP

      21 nov 2021 - 15:00

    Details -

  • Saoedi-Arabië

    Jeddah Street Circuit

    3 - 5 dec 2021

    Details +

    • FP1

      3 dec 2021 - 14:30

    • FP2

      3 dec 2021 - 18:00

    • FP3

      4 dec 2021 - 15:00

    • QUALI

      4 dec 2021 - 18:00

    • STARTGRID

      5 dec 2021 - 18:30

    • RACE

      5 dec 2021 - 18:30

    • FASTEST LAP

      5 dec 2021 - 18:30

    Details -

  • Verenigde Arabische Emiraten

    Yas Marina Circuit

    10 - 12 dec 2021

    Details +

    • FP1

      10 dec 2021 - 10:30

    • FP2

      10 dec 2021 - 14:00

    • FP3

      11 dec 2021 - 11:00

    • QUALI

      11 dec 2021 - 14:00

    • STARTGRID

      12 dec 2021 - 14:00

    • RACE

      12 dec 2021 - 14:00

    • FASTEST LAP

      12 dec 2021 - 14:00

    Details -