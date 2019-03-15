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F1 Kalender 2019

De Formule 1-kalender van 2019 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.

Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.


  • Australië

    Albert Park

    15 - 17 maa 2019

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    • FP1

      15 maa 2019 - 02:00

    • FP2

      15 maa 2019 - 06:00

    • FP3

      16 maa 2019 - 04:00

    • QUALI

      16 maa 2019 - 07:00

    • STARTGRID

      17 maa 2019 - 06:10

    • RACE

      17 maa 2019 - 06:10

    • FASTEST LAP

      17 maa 2019 - 06:10

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  • Bahrein

    Bahrain International Circuit

    29 - 31 maa 2019

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    • FP1

      29 maa 2019 - 12:00

    • FP2

      29 maa 2019 - 16:00

    • FP3

      30 maa 2019 - 13:00

    • QUALI

      30 maa 2019 - 16:00

    • STARTGRID

      31 maa 2019 - 17:10

    • RACE

      31 maa 2019 - 17:10

    • FASTEST LAP

      31 maa 2019 - 17:10

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  • China

    Shanghai International Circuit

    12 - 14 apr 2019

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    • FP1

      12 apr 2019 - 04:00

    • FP2

      12 apr 2019 - 08:00

    • FP3

      13 apr 2019 - 05:00

    • QUALI

      13 apr 2019 - 08:00

    • STARTGRID

      14 apr 2019 - 08:10

    • RACE

      14 apr 2019 - 08:10

    • FASTEST LAP

      14 apr 2019 - 08:10

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  • Azerbeidzjan

    Baku City Circuit

    26 - 28 apr 2019

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    • FP1

      26 apr 2019 - 11:00

    • FP2

      26 apr 2019 - 15:00

    • FP3

      27 apr 2019 - 12:00

    • QUALI

      27 apr 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      28 apr 2019 - 14:10

    • RACE

      28 apr 2019 - 14:10

    • FASTEST LAP

      28 apr 2019 - 14:10

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  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    10 - 12 mei 2019

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    • FP1

      10 mei 2019 - 11:00

    • FP2

      10 mei 2019 - 15:00

    • FP3

      11 mei 2019 - 12:00

    • QUALI

      11 mei 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      12 mei 2019 - 15:10

    • RACE

      12 mei 2019 - 15:10

    • FASTEST LAP

      12 mei 2019 - 15:10

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  • Monaco

    Monte Carlo

    23 - 26 mei 2019

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    • FP1

      23 mei 2019 - 11:00

    • FP2

      23 mei 2019 - 15:00

    • FP3

      25 mei 2019 - 12:00

    • QUALI

      25 mei 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      26 mei 2019 - 15:10

    • RACE

      26 mei 2019 - 15:10

    • FASTEST LAP

      26 mei 2019 - 15:10

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  • Canada

    Gilles Villeneuve

    7 - 9 jun 2019

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    • FP1

      7 jun 2019 - 16:00

    • FP2

      7 jun 2019 - 20:00

    • FP3

      8 jun 2019 - 17:00

    • QUALI

      8 jun 2019 - 20:00

    • STARTGRID

      9 jun 2019 - 20:10

    • RACE

      9 jun 2019 - 20:10

    • FASTEST LAP

      9 jun 2019 - 20:10

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  • Frankrijk

    Paul Ricard

    21 - 23 jun 2019

    Details +

    • FP1

      21 jun 2019 - 11:00

    • FP2

      21 jun 2019 - 15:00

    • FP3

      22 jun 2019 - 12:00

    • QUALI

      22 jun 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      23 jun 2019 - 15:10

    • RACE

      23 jun 2019 - 15:10

    • FASTEST LAP

      23 jun 2019 - 15:10

    Details -

  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    28 - 30 jun 2019

    Details +

    • FP1

      28 jun 2019 - 11:00

    • FP2

      28 jun 2019 - 15:00

    • FP3

      29 jun 2019 - 12:00

    • QUALI

      29 jun 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      30 jun 2019 - 15:10

    • RACE

      30 jun 2019 - 15:10

    • FASTEST LAP

      30 jun 2019 - 15:10

    Details -

  • Groot Brittannië

    Silverstone

    12 - 14 jul 2019

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    • FP1

      12 jul 2019 - 11:00

    • FP2

      12 jul 2019 - 15:00

    • FP3

      13 jul 2019 - 12:00

    • QUALI

      13 jul 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      14 jul 2019 - 15:10

    • RACE

      14 jul 2019 - 15:10

    • FASTEST LAP

      14 jul 2019 - 15:10

    Details -

  • Duitsland

    Hockenheimring

    26 - 28 jul 2019

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    • FP1

      26 jul 2019 - 11:00

    • FP2

      26 jul 2019 - 15:00

    • FP3

      27 jul 2019 - 12:00

    • QUALI

      27 jul 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      28 jul 2019 - 15:10

    • RACE

      28 jul 2019 - 15:10

    • FASTEST LAP

      28 jul 2019 - 15:10

    Details -

  • Hongarije

    Hungaroring

    2 - 4 aug 2019

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    • FP1

      2 aug 2019 - 11:00

    • FP2

      2 aug 2019 - 15:00

    • FP3

      3 aug 2019 - 12:00

    • QUALI

      3 aug 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      4 aug 2019 - 15:10

    • RACE

      4 aug 2019 - 15:10

    • FASTEST LAP

      4 aug 2019 - 15:10

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  • België

    Spa-Francorchamps

    30 - 1 sep 2019

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    • FP1

      30 aug 2019 - 11:00

    • FP2

      30 aug 2019 - 15:00

    • FP3

      31 aug 2019 - 12:00

    • QUALI

      31 aug 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      1 sep 2019 - 15:10

    • RACE

      1 sep 2019 - 15:10

    • FASTEST LAP

      1 sep 2019 - 15:10

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  • Italië

    Monza

    6 - 8 sep 2019

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    • FP1

      6 sep 2019 - 11:00

    • FP2

      6 sep 2019 - 15:00

    • FP3

      7 sep 2019 - 12:00

    • QUALI

      7 sep 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      8 sep 2019 - 15:10

    • RACE

      8 sep 2019 - 15:10

    • FASTEST LAP

      8 sep 2019 - 15:10

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  • Singapore

    Marina Bay Street Circuit

    20 - 22 sep 2019

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    • FP1

      20 sep 2019 - 10:30

    • FP2

      20 sep 2019 - 14:30

    • FP3

      21 sep 2019 - 12:00

    • QUALI

      21 sep 2019 - 15:00

    • STARTGRID

      22 sep 2019 - 14:10

    • RACE

      22 sep 2019 - 14:10

    • FASTEST LAP

      22 sep 2019 - 14:10

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  • Rusland

    Sochi Autodrom

    27 - 29 sep 2019

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    • FP1

      27 sep 2019 - 10:00

    • FP2

      27 sep 2019 - 14:00

    • FP3

      28 sep 2019 - 11:00

    • QUALI

      28 sep 2019 - 14:00

    • STARTGRID

      29 sep 2019 - 13:10

    • RACE

      29 sep 2019 - 13:10

    • FASTEST LAP

      29 sep 2019 - 13:10

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  • Japan

    Circuit Suzuka

    11 - 13 okt 2019

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    • FP1

      11 okt 2019 - 03:00

    • FP2

      11 okt 2019 - 07:00

    • FP3

      12 okt 2019 - 05:00

    • QUALI

      12 okt 2019 - 08:00

    • STARTGRID

      13 okt 2019 - 07:10

    • RACE

      13 okt 2019 - 07:10

    • FASTEST LAP

      13 okt 2019 - 07:10

    Details -

  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    25 - 27 okt 2019

    Details +

    • FP1

      25 okt 2019 - 17:00

    • FP2

      25 okt 2019 - 21:00

    • FP3

      26 okt 2019 - 17:00

    • QUALI

      26 okt 2019 - 20:00

    • STARTGRID

      27 okt 2019 - 20:10

    • RACE

      27 okt 2019 - 20:10

    • FASTEST LAP

      27 okt 2019 - 20:10

    Details -

  • Verenigde Staten van Amerika

    Circuit of the Americas

    1 - 3 nov 2019

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    • FP1

      1 nov 2019 - 17:00

    • FP2

      1 nov 2019 - 21:00

    • FP3

      2 nov 2019 - 19:00

    • QUALI

      2 nov 2019 - 22:00

    • STARTGRID

      3 nov 2019 - 20:10

    • RACE

      3 nov 2019 - 20:10

    • FASTEST LAP

      3 nov 2019 - 20:10

    Details -

  • Brazilië

    Interlagos

    15 - 17 nov 2019

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    • FP1

      15 nov 2019 - 15:00

    • FP2

      15 nov 2019 - 19:00

    • FP3

      16 nov 2019 - 16:00

    • QUALI

      16 nov 2019 - 19:00

    • STARTGRID

      17 nov 2019 - 18:10

    • RACE

      17 nov 2019 - 18:10

    • FASTEST LAP

      17 nov 2019 - 18:10

    Details -

  • Verenigde Arabische Emiraten

    Yas Marina Circuit

    29 - 1 dec 2019

    Details +

    • FP1

      29 nov 2019 - 10:00

    • FP2

      29 nov 2019 - 14:00

    • FP3

      30 nov 2019 - 11:00

    • QUALI

      30 nov 2019 - 14:00

    • STARTGRID

      1 dec 2019 - 14:10

    • RACE

      1 dec 2019 - 14:10

    • FASTEST LAP

      1 dec 2019 - 14:10

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