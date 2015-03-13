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F1 Kalender 2015

De Formule 1-kalender van 2015 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.

Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.


  • Australië

    Albert Park

    13 - 15 maa 2015

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    • FP1

      13 maa 2015 - 02:30

    • FP2

      13 maa 2015 - 06:30

    • FP3

      14 maa 2015 - 04:00

    • QUALI

      14 maa 2015 - 07:00

    • STARTGRID

      15 maa 2015 - 06:00

    • RACE

      15 maa 2015 - 06:00

    • FASTEST LAP

      15 maa 2015 - 06:00

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  • Maleisië

    Sepang International

    27 - 29 maa 2015

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    • FP1

      27 maa 2015 - 05:30

    • FP2

      27 maa 2015 - 09:30

    • FP3

      28 maa 2015 - 07:00

    • QUALI

      28 maa 2015 - 09:00

    • STARTGRID

      29 maa 2015 - 09:00

    • RACE

      29 maa 2015 - 09:00

    • FASTEST LAP

      29 maa 2015 - 09:00

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  • China

    Shanghai International Circuit

    10 - 12 apr 2015

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    • FP1

      10 apr 2015 - 04:30

    • FP2

      10 apr 2015 - 08:30

    • FP3

      11 apr 2015 - 06:00

    • QUALI

      11 apr 2015 - 09:00

    • STARTGRID

      12 apr 2015 - 08:00

    • RACE

      12 apr 2015 - 08:00

    • FASTEST LAP

      12 apr 2015 - 08:00

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  • Bahrein

    Bahrain International Circuit

    17 - 19 apr 2015

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    • FP1

      17 apr 2015 - 13:30

    • FP2

      17 apr 2015 - 17:30

    • FP3

      18 apr 2015 - 15:00

    • QUALI

      18 apr 2015 - 18:00

    • STARTGRID

      19 apr 2015 - 17:00

    • RACE

      19 apr 2015 - 17:00

    • FASTEST LAP

      19 apr 2015 - 17:00

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  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    8 - 10 mei 2015

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    • FP1

      8 mei 2015 - 10:30

    • FP2

      8 mei 2015 - 14:30

    • FP3

      9 mei 2015 - 12:00

    • QUALI

      9 mei 2015 - 15:00

    • STARTGRID

      10 mei 2015 - 14:00

    • RACE

      10 mei 2015 - 14:00

    • FASTEST LAP

      10 mei 2015 - 14:00

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  • Monaco

    Monte Carlo

    21 - 24 mei 2015

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    • FP1

      21 mei 2015 - 10:00

    • FP2

      21 mei 2015 - 14:00

    • FP3

      23 mei 2015 - 12:00

    • QUALI

      23 mei 2015 - 15:00

    • STARTGRID

      24 mei 2015 - 14:00

    • RACE

      24 mei 2015 - 14:00

    • FASTEST LAP

      24 mei 2015 - 14:00

    Details -

  • Canada

    Gilles Villeneuve

    5 - 7 jun 2015

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    • FP1

      5 jun 2015 - 16:30

    • FP2

      5 jun 2015 - 20:30

    • FP3

      6 jun 2015 - 18:00

    • QUALI

      6 jun 2015 - 21:00

    • STARTGRID

      7 jun 2015 - 20:00

    • RACE

      7 jun 2015 - 20:00

    • FASTEST LAP

      7 jun 2015 - 20:00

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  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    19 - 21 jun 2015

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    • FP1

      19 jun 2015 - 10:30

    • FP2

      19 jun 2015 - 14:30

    • FP3

      20 jun 2015 - 12:00

    • QUALI

      20 jun 2015 - 15:00

    • STARTGRID

      21 jun 2015 - 14:00

    • RACE

      21 jun 2015 - 14:00

    • FASTEST LAP

      21 jun 2015 - 14:00

    Details -

  • Groot Brittannië

    Silverstone

    3 - 5 jul 2015

    Details +

    • FP1

      3 jul 2015 - 10:30

    • FP2

      3 jul 2015 - 14:30

    • FP3

      4 jul 2015 - 12:00

    • QUALI

      4 jul 2015 - 15:00

    • STARTGRID

      5 jul 2015 - 14:00

    • RACE

      5 jul 2015 - 14:00

    • FASTEST LAP

      5 jul 2015 - 14:00

    Details -

  • Hongarije

    Hungaroring

    24 - 26 jul 2015

    Details +

    • FP1

      24 jul 2015 - 10:30

    • FP2

      24 jul 2015 - 14:30

    • FP3

      25 jul 2015 - 12:00

    • QUALI

      25 jul 2015 - 15:00

    • STARTGRID

      26 jul 2015 - 14:00

    • RACE

      26 jul 2015 - 14:00

    • FASTEST LAP

      26 jul 2015 - 14:00

    Details -

  • België

    Spa-Francorchamps

    21 - 23 aug 2015

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    • FP1

      21 aug 2015 - 10:30

    • FP2

      21 aug 2015 - 14:30

    • FP3

      22 aug 2015 - 12:00

    • QUALI

      22 aug 2015 - 15:00

    • STARTGRID

      23 aug 2015 - 14:00

    • RACE

      23 aug 2015 - 14:00

    • FASTEST LAP

      23 aug 2015 - 14:00

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  • Italië

    Monza

    4 - 6 sep 2015

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    • FP1

      4 sep 2015 - 10:30

    • FP2

      4 sep 2015 - 14:30

    • QUALI

      5 sep 2015 - 03:00

    • FP3

      5 sep 2015 - 12:00

    • STARTGRID

      6 sep 2015 - 14:00

    • RACE

      6 sep 2015 - 14:00

    • FASTEST LAP

      6 sep 2015 - 14:00

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  • Singapore

    Marina Bay Street Circuit

    18 - 20 sep 2015

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    • FP1

      18 sep 2015 - 10:30

    • FP2

      18 sep 2015 - 14:30

    • FP3

      19 sep 2015 - 12:00

    • QUALI

      19 sep 2015 - 15:00

    • STARTGRID

      20 sep 2015 - 14:00

    • RACE

      20 sep 2015 - 14:00

    • FASTEST LAP

      20 sep 2015 - 14:00

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  • Japan

    Circuit Suzuka

    25 - 27 sep 2015

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    • FP1

      25 sep 2015 - 03:30

    • FP2

      25 sep 2015 - 07:30

    • FP3

      26 sep 2015 - 05:00

    • QUALI

      26 sep 2015 - 08:00

    • STARTGRID

      27 sep 2015 - 07:00

    • RACE

      27 sep 2015 - 07:00

    • FASTEST LAP

      27 sep 2015 - 07:00

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  • Rusland

    Sochi Autodrom

    9 - 11 okt 2015

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    • FP1

      9 okt 2015 - 09:30

    • FP2

      9 okt 2015 - 13:30

    • FP3

      10 okt 2015 - 11:00

    • QUALI

      10 okt 2015 - 14:00

    • STARTGRID

      11 okt 2015 - 13:00

    • RACE

      11 okt 2015 - 13:00

    • FASTEST LAP

      11 okt 2015 - 13:00

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  • Verenigde Staten van Amerika

    Circuit of the Americas

    23 - 25 okt 2015

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    • FP1

      23 okt 2015 - 16:30

    • FP2

      23 okt 2015 - 20:30

    • FP3

      24 okt 2015 - 18:00

    • QUALI

      24 okt 2015 - 22:00

    • STARTGRID

      25 okt 2015 - 20:00

    • RACE

      25 okt 2015 - 20:00

    • FASTEST LAP

      25 okt 2015 - 20:00

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  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    30 - 1 nov 2015

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    • FP1

      30 okt 2015 - 16:30

    • FP2

      30 okt 2015 - 20:30

    • FP3

      31 okt 2015 - 18:00

    • QUALI

      31 okt 2015 - 21:00

    • STARTGRID

      1 nov 2015 - 20:00

    • RACE

      1 nov 2015 - 20:00

    • FASTEST LAP

      1 nov 2015 - 20:00

    Details -

  • Brazilië

    Interlagos

    13 - 15 nov 2015

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    • FP1

      13 nov 2015 - 13:30

    • FP2

      13 nov 2015 - 17:30

    • FP3

      14 nov 2015 - 15:00

    • QUALI

      14 nov 2015 - 18:00

    • STARTGRID

      15 nov 2015 - 17:00

    • RACE

      15 nov 2015 - 17:00

    • FASTEST LAP

      15 nov 2015 - 17:00

    Details -

  • Verenigde Arabische Emiraten

    Yas Marina Circuit

    27 - 29 nov 2015

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    • FP1

      27 nov 2015 - 10:30

    • FP2

      27 nov 2015 - 14:30

    • FP3

      28 nov 2015 - 12:00

    • QUALI

      28 nov 2015 - 15:00

    • STARTGRID

      29 nov 2015 - 14:00

    • RACE

      29 nov 2015 - 14:00

    • FASTEST LAP

      29 nov 2015 - 14:00

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