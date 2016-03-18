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F1 Kalender 2016

De Formule 1-kalender van 2016 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.

Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.


  • Australië

    Albert Park

    18 - 20 maa 2016

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    • FP1

      18 maa 2016 - 02:30

    • FP2

      18 maa 2016 - 06:30

    • FP3

      19 maa 2016 - 04:00

    • QUALI

      19 maa 2016 - 07:00

    • STARTGRID

      20 maa 2016 - 06:00

    • RACE

      20 maa 2016 - 06:00

    • FASTEST LAP

      20 maa 2016 - 06:00

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  • Bahrein

    Bahrain International Circuit

    1 - 3 apr 2016

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    • FP1

      1 apr 2016 - 13:00

    • FP2

      1 apr 2016 - 17:00

    • FP3

      2 apr 2016 - 14:00

    • QUALI

      2 apr 2016 - 17:00

    • STARTGRID

      3 apr 2016 - 17:00

    • RACE

      3 apr 2016 - 17:00

    • FASTEST LAP

      3 apr 2016 - 17:00

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  • China

    Shanghai International Circuit

    15 - 17 apr 2016

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    • FP1

      15 apr 2016 - 04:00

    • FP2

      15 apr 2016 - 08:00

    • FP3

      16 apr 2016 - 06:00

    • QUALI

      16 apr 2016 - 09:00

    • STARTGRID

      17 apr 2016 - 08:00

    • RACE

      17 apr 2016 - 08:00

    • FASTEST LAP

      17 apr 2016 - 08:00

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  • Rusland

    Sochi Autodrom

    29 - 1 mei 2016

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    • FP1

      29 apr 2016 - 09:00

    • FP2

      29 apr 2016 - 13:00

    • FP3

      30 apr 2016 - 11:00

    • QUALI

      30 apr 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      1 mei 2016 - 14:00

    • RACE

      1 mei 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      1 mei 2016 - 14:00

    Details -

  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    13 - 15 mei 2016

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    • FP1

      13 mei 2016 - 10:00

    • FP2

      13 mei 2016 - 14:00

    • FP3

      14 mei 2016 - 11:00

    • QUALI

      14 mei 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      15 mei 2016 - 14:00

    • RACE

      15 mei 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      15 mei 2016 - 14:00

    Details -

  • Monaco

    Monte Carlo

    26 - 29 mei 2016

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    • FP1

      26 mei 2016 - 10:00

    • FP2

      26 mei 2016 - 14:00

    • FP3

      28 mei 2016 - 11:00

    • QUALI

      28 mei 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      29 mei 2016 - 14:00

    • RACE

      29 mei 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      29 mei 2016 - 14:00

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  • Canada

    Gilles Villeneuve

    10 - 12 jun 2016

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    • FP1

      10 jun 2016 - 16:00

    • FP2

      10 jun 2016 - 20:00

    • FP3

      11 jun 2016 - 16:00

    • QUALI

      11 jun 2016 - 19:00

    • STARTGRID

      12 jun 2016 - 20:00

    • RACE

      12 jun 2016 - 20:00

    • FASTEST LAP

      12 jun 2016 - 20:00

    Details -

  • Azerbeidzjan

    Baku City Circuit

    17 - 19 jun 2016

    Details +

    • FP1

      17 jun 2016 - 11:00

    • FP2

      17 jun 2016 - 15:00

    • FP3

      18 jun 2016 - 12:00

    • QUALI

      18 jun 2016 - 15:00

    • STARTGRID

      19 jun 2016 - 15:00

    • RACE

      19 jun 2016 - 15:00

    • FASTEST LAP

      19 jun 2016 - 15:00

    Details -

  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    1 - 3 jul 2016

    Details +

    • FP1

      1 jul 2016 - 10:00

    • FP2

      1 jul 2016 - 14:00

    • FP3

      2 jul 2016 - 11:00

    • QUALI

      2 jul 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      3 jul 2016 - 14:00

    • RACE

      3 jul 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      3 jul 2016 - 14:00

    Details -

  • Groot Brittannië

    Silverstone

    8 - 10 jul 2016

    Details +

    • FP1

      8 jul 2016 - 11:00

    • FP2

      8 jul 2016 - 15:00

    • FP3

      9 jul 2016 - 11:00

    • QUALI

      9 jul 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      10 jul 2016 - 14:00

    • RACE

      10 jul 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      10 jul 2016 - 14:00

    Details -

  • Hongarije

    Hungaroring

    22 - 24 jul 2016

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    • FP1

      22 jul 2016 - 10:00

    • FP2

      22 jul 2016 - 14:00

    • FP3

      23 jul 2016 - 11:00

    • QUALI

      23 jul 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      24 jul 2016 - 14:00

    • RACE

      24 jul 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      24 jul 2016 - 14:00

    Details -

  • Duitsland

    Hockenheimring

    29 - 31 jul 2016

    Details +

    • FP1

      29 jul 2016 - 10:00

    • FP2

      29 jul 2016 - 14:00

    • FP3

      30 jul 2016 - 11:00

    • QUALI

      30 jul 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      31 jul 2016 - 14:00

    • RACE

      31 jul 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      31 jul 2016 - 14:00

    Details -

  • België

    Spa-Francorchamps

    26 - 28 aug 2016

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    • FP1

      26 aug 2016 - 10:00

    • FP2

      26 aug 2016 - 14:00

    • FP3

      27 aug 2016 - 11:00

    • QUALI

      27 aug 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      28 aug 2016 - 14:00

    • RACE

      28 aug 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      28 aug 2016 - 14:00

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  • Italië

    Monza

    2 - 4 sep 2016

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    • FP1

      2 sep 2016 - 10:00

    • FP2

      2 sep 2016 - 14:00

    • FP3

      3 sep 2016 - 11:00

    • QUALI

      3 sep 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      4 sep 2016 - 14:00

    • RACE

      4 sep 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      4 sep 2016 - 14:00

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  • Singapore

    Marina Bay Street Circuit

    16 - 18 sep 2016

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    • FP1

      16 sep 2016 - 12:00

    • FP2

      16 sep 2016 - 15:30

    • FP3

      17 sep 2016 - 12:00

    • QUALI

      17 sep 2016 - 15:00

    • STARTGRID

      18 sep 2016 - 14:00

    • RACE

      18 sep 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      18 sep 2016 - 14:00

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  • Maleisië

    Sepang International

    30 - 2 okt 2016

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    • FP1

      30 sep 2016 - 04:00

    • FP2

      30 sep 2016 - 08:00

    • FP3

      1 okt 2016 - 08:00

    • QUALI

      1 okt 2016 - 11:00

    • STARTGRID

      2 okt 2016 - 09:00

    • RACE

      2 okt 2016 - 09:00

    • FASTEST LAP

      2 okt 2016 - 09:00

    Details -

  • Japan

    Circuit Suzuka

    7 - 9 okt 2016

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    • FP1

      7 okt 2016 - 03:00

    • FP2

      7 okt 2016 - 07:00

    • FP3

      8 okt 2016 - 05:00

    • QUALI

      8 okt 2016 - 08:00

    • STARTGRID

      9 okt 2016 - 07:00

    • RACE

      9 okt 2016 - 07:00

    • FASTEST LAP

      9 okt 2016 - 07:00

    Details -

  • Verenigde Staten van Amerika

    Circuit of the Americas

    21 - 23 okt 2016

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    • FP1

      21 okt 2016 - 17:00

    • FP2

      21 okt 2016 - 21:00

    • FP3

      22 okt 2016 - 17:00

    • QUALI

      22 okt 2016 - 20:00

    • STARTGRID

      23 okt 2016 - 21:00

    • RACE

      23 okt 2016 - 21:00

    • FASTEST LAP

      23 okt 2016 - 21:00

    Details -

  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    28 - 30 okt 2016

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    • FP1

      28 okt 2016 - 17:00

    • FP2

      28 okt 2016 - 21:00

    • FP3

      29 okt 2016 - 17:00

    • QUALI

      29 okt 2016 - 20:00

    • STARTGRID

      30 okt 2016 - 20:00

    • RACE

      30 okt 2016 - 20:00

    • FASTEST LAP

      30 okt 2016 - 20:00

    Details -

  • Brazilië

    Interlagos

    11 - 13 nov 2016

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    • FP1

      11 nov 2016 - 13:00

    • FP2

      11 nov 2016 - 17:00

    • FP3

      12 nov 2016 - 14:00

    • QUALI

      12 nov 2016 - 17:00

    • STARTGRID

      13 nov 2016 - 17:00

    • RACE

      13 nov 2016 - 17:00

    • FASTEST LAP

      13 nov 2016 - 17:00

    Details -

  • Verenigde Arabische Emiraten

    Yas Marina Circuit

    25 - 27 nov 2016

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    • FP1

      25 nov 2016 - 10:00

    • FP2

      25 nov 2016 - 14:00

    • FP3

      26 nov 2016 - 11:00

    • QUALI

      26 nov 2016 - 14:00

    • STARTGRID

      27 nov 2016 - 14:00

    • RACE

      27 nov 2016 - 14:00

    • FASTEST LAP

      27 nov 2016 - 14:00

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