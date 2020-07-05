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F1 Kalender 2020

De Formule 1-kalender van 2020 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.

Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.


  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    3 - 5 jul 2020

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    • FP1

      3 jul 2020 - 11:00

    • FP2

      3 jul 2020 - 15:00

    • FP3

      4 jul 2020 - 12:00

    • QUALI

      4 jul 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      5 jul 2020 - 15:10

    • RACE

      5 jul 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      5 jul 2020 - 15:10

    Details -

  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    10 - 12 jul 2020

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    • FP1

      10 jul 2020 - 11:00

    • FP2

      10 jul 2020 - 15:00

    • FP3

      11 jul 2020 - 12:00

    • QUALI

      11 jul 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      12 jul 2020 - 15:10

    • RACE

      12 jul 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      12 jul 2020 - 15:10

    Details -

  • Hongarije

    Hungaroring

    17 - 19 jul 2020

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    • FP1

      17 jul 2020 - 11:00

    • FP2

      17 jul 2020 - 15:00

    • FP3

      18 jul 2020 - 12:00

    • QUALI

      18 jul 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      19 jul 2020 - 15:10

    • RACE

      19 jul 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      19 jul 2020 - 15:10

    Details -

  • Groot Brittannië

    Silverstone

    31 - 2 aug 2020

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    • FP1

      31 jul 2020 - 12:00

    • FP2

      31 jul 2020 - 16:00

    • FP3

      1 aug 2020 - 12:00

    • QUALI

      1 aug 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      2 aug 2020 - 15:10

    • RACE

      2 aug 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      2 aug 2020 - 15:10

    Details -

  • Groot Brittannië

    Silverstone

    7 - 9 aug 2020

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    • FP1

      7 aug 2020 - 12:00

    • FP2

      7 aug 2020 - 16:00

    • FP3

      8 aug 2020 - 12:00

    • QUALI

      8 aug 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      9 aug 2020 - 15:10

    • RACE

      9 aug 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      9 aug 2020 - 15:10

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  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    14 - 16 aug 2020

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    • FP1

      14 aug 2020 - 11:00

    • FP2

      14 aug 2020 - 15:00

    • FP3

      15 aug 2020 - 12:00

    • QUALI

      15 aug 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      16 aug 2020 - 15:10

    • RACE

      16 aug 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      16 aug 2020 - 15:10

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  • België

    Spa-Francorchamps

    28 - 30 aug 2020

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    • FP1

      28 aug 2020 - 11:00

    • FP2

      28 aug 2020 - 15:00

    • FP3

      29 aug 2020 - 12:00

    • QUALI

      29 aug 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      30 aug 2020 - 15:10

    • RACE

      30 aug 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      30 aug 2020 - 15:10

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  • Italië

    Monza

    4 - 6 sep 2020

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    • FP1

      4 sep 2020 - 11:00

    • FP2

      4 sep 2020 - 15:00

    • FP3

      5 sep 2020 - 12:00

    • QUALI

      5 sep 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      6 sep 2020 - 15:10

    • RACE

      6 sep 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      6 sep 2020 - 15:10

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  • Italië

    Mugello

    11 - 13 sep 2020

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    • FP1

      11 sep 2020 - 11:00

    • FP2

      11 sep 2020 - 15:00

    • FP3

      12 sep 2020 - 12:00

    • QUALI

      12 sep 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      13 sep 2020 - 15:10

    • RACE

      13 sep 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      13 sep 2020 - 15:10

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  • Rusland

    Sochi Autodrom

    25 - 27 sep 2020

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    • FP1

      25 sep 2020 - 10:00

    • FP2

      25 sep 2020 - 14:00

    • FP3

      26 sep 2020 - 11:00

    • QUALI

      26 sep 2020 - 14:00

    • STARTGRID

      27 sep 2020 - 13:10

    • RACE

      27 sep 2020 - 13:10

    • FASTEST LAP

      27 sep 2020 - 13:10

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  • Duitsland

    Nurburgring

    9 - 11 okt 2020

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    • FP1

      9 okt 2020 - 11:00

    • FP2

      9 okt 2020 - 15:00

    • FP3

      10 okt 2020 - 12:00

    • QUALI

      10 okt 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      11 okt 2020 - 14:10

    • RACE

      11 okt 2020 - 14:10

    • FASTEST LAP

      11 okt 2020 - 14:10

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  • Portugal

    Autódromo Internacional do Algarve

    23 - 25 okt 2020

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    • FP1

      23 okt 2020 - 12:00

    • FP2

      23 okt 2020 - 16:00

    • FP3

      24 okt 2020 - 12:00

    • QUALI

      24 okt 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      25 okt 2020 - 14:10

    • RACE

      25 okt 2020 - 14:10

    • FASTEST LAP

      25 okt 2020 - 14:10

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  • Italië

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari

    31 - 1 nov 2020

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    • FP1

      31 okt 2020 - 10:00

    • QUALI

      31 okt 2020 - 14:00

    • STARTGRID

      1 nov 2020 - 13:10

    • RACE

      1 nov 2020 - 13:10

    • FASTEST LAP

      1 nov 2020 - 13:10

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  • Turkije

    Istanbul Park

    13 - 15 nov 2020

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    • FP1

      13 nov 2020 - 09:00

    • FP2

      13 nov 2020 - 13:00

    • FP3

      14 nov 2020 - 10:00

    • QUALI

      14 nov 2020 - 13:00

    • STARTGRID

      15 nov 2020 - 11:10

    • RACE

      15 nov 2020 - 11:10

    • FASTEST LAP

      15 nov 2020 - 11:10

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  • Bahrein

    Bahrain International Circuit

    27 - 29 nov 2020

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    • FP1

      27 nov 2020 - 12:00

    • FP2

      27 nov 2020 - 16:00

    • FP3

      28 nov 2020 - 12:00

    • QUALI

      28 nov 2020 - 15:00

    • STARTGRID

      29 nov 2020 - 15:10

    • RACE

      29 nov 2020 - 15:10

    • FASTEST LAP

      29 nov 2020 - 15:10

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  • Bahrein

    Bahrain International Circuit Outer Track layout

    4 - 6 dec 2020

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    • FP1

      4 dec 2020 - 14:30

    • FP2

      4 dec 2020 - 18:30

    • FP3

      5 dec 2020 - 15:00

    • QUALI

      5 dec 2020 - 18:00

    • STARTGRID

      6 dec 2020 - 18:10

    • RACE

      6 dec 2020 - 18:10

    • FASTEST LAP

      6 dec 2020 - 18:10

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  • Verenigde Arabische Emiraten

    Yas Marina Circuit

    11 - 13 dec 2020

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    • FP1

      11 dec 2020 - 10:00

    • FP2

      11 dec 2020 - 14:00

    • FP3

      12 dec 2020 - 11:00

    • QUALI

      12 dec 2020 - 14:00

    • STARTGRID

      13 dec 2020 - 14:10

    • RACE

      13 dec 2020 - 14:10

    • FASTEST LAP

      13 dec 2020 - 14:10

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