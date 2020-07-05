F1 Kalender 2020

De Formule 1-kalender van 2020 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.
Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.
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Grand PrixFP1FP2FP3QUALISPRINT SHOOTOUTSPRINT STARTGRIDSprintSTARTGRIDRACEFASTEST LAPRonde lengteAantal rondes in race
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Oostenrijk Red Bull Ring4.32 km71
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Oostenrijk Red Bull Ring4.32 km71
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Hongarije Hungaroring4.38 km70
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Groot Brittannië Silverstone5.89 km52
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Groot Brittannië Silverstone5.89 km52
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Spanje Circuit de Catalunya4.66 km66
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België Spa-Francorchamps7.00 km44
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Italië Monza5.79 km53
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Italië Mugello0.00 km0
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Rusland Sochi Autodrom5.85 km53
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Duitsland Nurburgring0.00 km0
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Portugal Autódromo Internacional do Algarve0.00 km0
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Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari4.91 km62
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Turkije Istanbul Park0.00 km0
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Bahrein Bahrain International Circuit5.41 km57
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Bahrein Bahrain International Circuit Outer Track layout3.54 km87
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Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit5.55 km55