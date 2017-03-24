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F1 Kalender 2017

De Formule 1-kalender van 2017 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.

Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.


  • Australië

    Albert Park

    24 - 26 maa 2017

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    • FP1

      24 maa 2017 - 02:00

    • FP2

      24 maa 2017 - 06:00

    • FP3

      25 maa 2017 - 04:00

    • QUALI

      25 maa 2017 - 07:00

    • STARTGRID

      26 maa 2017 - 07:00

    • RACE

      26 maa 2017 - 07:00

    • FASTEST LAP

      26 maa 2017 - 07:00

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  • China

    Shanghai International Circuit

    7 - 9 apr 2017

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    • FP1

      7 apr 2017 - 04:00

    • FP2

      7 apr 2017 - 08:00

    • FP3

      8 apr 2017 - 06:00

    • QUALI

      8 apr 2017 - 09:00

    • STARTGRID

      9 apr 2017 - 08:00

    • RACE

      9 apr 2017 - 08:00

    • FASTEST LAP

      9 apr 2017 - 08:00

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  • Bahrein

    Bahrain International Circuit

    14 - 16 apr 2017

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    • FP1

      14 apr 2017 - 13:00

    • FP2

      14 apr 2017 - 17:00

    • FP3

      15 apr 2017 - 14:00

    • QUALI

      15 apr 2017 - 17:00

    • STARTGRID

      16 apr 2017 - 17:00

    • RACE

      16 apr 2017 - 17:00

    • FASTEST LAP

      16 apr 2017 - 17:00

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  • Rusland

    Sochi Autodrom

    28 - 30 apr 2017

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    • FP1

      28 apr 2017 - 10:00

    • FP2

      28 apr 2017 - 14:00

    • FP3

      29 apr 2017 - 11:00

    • QUALI

      29 apr 2017 - 14:00

    • STARTGRID

      30 apr 2017 - 14:00

    • RACE

      30 apr 2017 - 14:00

    • FASTEST LAP

      30 apr 2017 - 14:00

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  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    12 - 14 mei 2017

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    • FP1

      12 mei 2017 - 10:00

    • FP2

      12 mei 2017 - 14:00

    • FP3

      13 mei 2017 - 11:00

    • QUALI

      13 mei 2017 - 14:00

    • STARTGRID

      14 mei 2017 - 14:00

    • RACE

      14 mei 2017 - 14:00

    • FASTEST LAP

      14 mei 2017 - 14:00

    Details -

  • Monaco

    Monte Carlo

    25 - 28 mei 2017

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    • FP1

      25 mei 2017 - 10:00

    • FP2

      25 mei 2017 - 14:00

    • FP3

      27 mei 2017 - 11:00

    • QUALI

      27 mei 2017 - 14:00

    • STARTGRID

      28 mei 2017 - 14:00

    • RACE

      28 mei 2017 - 14:00

    • FASTEST LAP

      28 mei 2017 - 14:00

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  • Canada

    Gilles Villeneuve

    9 - 11 jun 2017

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    • FP1

      9 jun 2017 - 16:00

    • FP2

      9 jun 2017 - 20:00

    • FP3

      10 jun 2017 - 16:00

    • QUALI

      10 jun 2017 - 19:00

    • STARTGRID

      11 jun 2017 - 20:00

    • RACE

      11 jun 2017 - 20:00

    • FASTEST LAP

      11 jun 2017 - 20:00

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  • Azerbeidzjan

    Baku City Circuit

    23 - 25 jun 2017

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    • FP1

      23 jun 2017 - 11:00

    • FP2

      23 jun 2017 - 15:00

    • FP3

      24 jun 2017 - 12:00

    • QUALI

      24 jun 2017 - 15:00

    • STARTGRID

      25 jun 2017 - 15:00

    • RACE

      25 jun 2017 - 15:00

    • FASTEST LAP

      25 jun 2017 - 15:00

    Details -

  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    7 - 9 jul 2017

    Details +

    • FP1

      7 jul 2017 - 10:00

    • FP2

      7 jul 2017 - 14:00

    • FP3

      8 jul 2017 - 11:00

    • QUALI

      8 jul 2017 - 14:00

    • STARTGRID

      9 jul 2017 - 14:00

    • RACE

      9 jul 2017 - 14:00

    • FASTEST LAP

      9 jul 2017 - 14:00

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  • Groot Brittannië

    Silverstone

    14 - 16 jul 2017

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    • FP1

      14 jul 2017 - 10:00

    • FP2

      14 jul 2017 - 14:00

    • FP3

      15 jul 2017 - 11:00

    • QUALI

      15 jul 2017 - 14:00

    • STARTGRID

      16 jul 2017 - 14:00

    • RACE

      16 jul 2017 - 14:00

    • FASTEST LAP

      16 jul 2017 - 14:00

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  • Hongarije

    Hungaroring

    28 - 30 jul 2017

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    • FP1

      28 jul 2017 - 10:00

    • FP2

      28 jul 2017 - 14:00

    • FP3

      29 jul 2017 - 11:00

    • QUALI

      29 jul 2017 - 14:00

    • STARTGRID

      30 jul 2017 - 14:00

    • RACE

      30 jul 2017 - 14:00

    • FASTEST LAP

      30 jul 2017 - 14:00

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  • België

    Spa-Francorchamps

    25 - 27 aug 2017

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    • FP1

      25 aug 2017 - 10:00

    • FP2

      25 aug 2017 - 14:00

    • FP3

      26 aug 2017 - 11:00

    • QUALI

      26 aug 2017 - 14:00

    • STARTGRID

      27 aug 2017 - 14:00

    • RACE

      27 aug 2017 - 14:00

    • FASTEST LAP

      27 aug 2017 - 14:00

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  • Italië

    Monza

    1 - 3 sep 2017

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    • FP1

      1 sep 2017 - 10:00

    • FP2

      1 sep 2017 - 14:00

    • FP3

      2 sep 2017 - 11:00

    • QUALI

      2 sep 2017 - 14:00

    • STARTGRID

      3 sep 2017 - 14:00

    • RACE

      3 sep 2017 - 14:00

    • FASTEST LAP

      3 sep 2017 - 14:00

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  • Singapore

    Marina Bay Street Circuit

    15 - 17 sep 2017

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    • FP1

      15 sep 2017 - 10:30

    • FP2

      15 sep 2017 - 14:30

    • FP3

      16 sep 2017 - 12:00

    • QUALI

      16 sep 2017 - 15:00

    • STARTGRID

      17 sep 2017 - 14:00

    • RACE

      17 sep 2017 - 14:00

    • FASTEST LAP

      17 sep 2017 - 14:00

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  • Maleisië

    Sepang International

    29 - 1 okt 2017

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    • FP1

      29 sep 2017 - 05:00

    • FP2

      29 sep 2017 - 09:00

    • FP3

      30 sep 2017 - 08:00

    • QUALI

      30 sep 2017 - 11:00

    • STARTGRID

      1 okt 2017 - 09:00

    • RACE

      1 okt 2017 - 09:00

    • FASTEST LAP

      1 okt 2017 - 09:00

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  • Japan

    Circuit Suzuka

    6 - 8 okt 2017

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    • FP1

      6 okt 2017 - 03:00

    • FP2

      6 okt 2017 - 07:00

    • FP3

      7 okt 2017 - 05:00

    • QUALI

      7 okt 2017 - 08:00

    • STARTGRID

      8 okt 2017 - 07:00

    • RACE

      8 okt 2017 - 07:00

    • FASTEST LAP

      8 okt 2017 - 07:00

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  • Verenigde Staten van Amerika

    Circuit of the Americas

    20 - 22 okt 2017

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    • FP1

      20 okt 2017 - 17:00

    • FP2

      20 okt 2017 - 21:00

    • FP3

      21 okt 2017 - 18:00

    • QUALI

      21 okt 2017 - 23:00

    • STARTGRID

      22 okt 2017 - 21:00

    • RACE

      22 okt 2017 - 21:00

    • FASTEST LAP

      22 okt 2017 - 21:00

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  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    27 - 29 okt 2017

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    • FP1

      27 okt 2017 - 17:00

    • FP2

      27 okt 2017 - 21:00

    • FP3

      28 okt 2017 - 17:00

    • QUALI

      28 okt 2017 - 20:00

    • STARTGRID

      29 okt 2017 - 20:00

    • RACE

      29 okt 2017 - 20:00

    • FASTEST LAP

      29 okt 2017 - 20:00

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  • Brazilië

    Interlagos

    10 - 12 nov 2017

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    • FP1

      10 nov 2017 - 13:00

    • FP2

      10 nov 2017 - 17:00

    • FP3

      11 nov 2017 - 14:00

    • QUALI

      11 nov 2017 - 17:00

    • STARTGRID

      12 nov 2017 - 17:00

    • RACE

      12 nov 2017 - 17:00

    • FASTEST LAP

      12 nov 2017 - 17:00

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  • Verenigde Arabische Emiraten

    Yas Marina Circuit

    24 - 26 nov 2017

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    • FP1

      24 nov 2017 - 10:00

    • FP2

      24 nov 2017 - 14:00

    • FP3

      25 nov 2017 - 11:00

    • QUALI

      25 nov 2017 - 14:00

    • STARTGRID

      26 nov 2017 - 14:00

    • RACE

      26 nov 2017 - 14:00

    • FASTEST LAP

      26 nov 2017 - 14:00

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