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F1 Kalender 2022

De Formule 1-kalender van 2022 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.

Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.


  • Bahrein

    Bahrain International Circuit

    18 - 20 maa 2022

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    • FP1

      18 maa 2022 - 13:00

    • FP2

      18 maa 2022 - 16:00

    • FP3

      19 maa 2022 - 13:00

    • QUALI

      19 maa 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      20 maa 2022 - 16:00

    • RACE

      20 maa 2022 - 16:00

    • FASTEST LAP

      20 maa 2022 - 16:00

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  • Saoedi-Arabië

    Jeddah Street Circuit

    25 - 27 maa 2022

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    • FP1

      25 maa 2022 - 15:00

    • FP2

      25 maa 2022 - 18:00

    • FP3

      26 maa 2022 - 15:00

    • QUALI

      26 maa 2022 - 18:00

    • STARTGRID

      27 maa 2022 - 19:00

    • RACE

      27 maa 2022 - 19:00

    • FASTEST LAP

      27 maa 2022 - 19:00

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  • Australië

    Albert Park

    8 - 10 apr 2022

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    • FP1

      8 apr 2022 - 05:00

    • FP2

      8 apr 2022 - 08:00

    • FP3

      9 apr 2022 - 05:00

    • QUALI

      9 apr 2022 - 08:00

    • STARTGRID

      10 apr 2022 - 07:00

    • RACE

      10 apr 2022 - 07:00

    • FASTEST LAP

      10 apr 2022 - 07:00

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  • Italië

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari

    22 - 24 apr 2022

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    • FP1

      22 apr 2022 - 13:30

    • QUALI

      22 apr 2022 - 17:00

    • FP2

      23 apr 2022 - 12:30

    • Sprint

      23 apr 2022 - 16:30

    • STARTGRID

      24 apr 2022 - 15:00

    • RACE

      24 apr 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      24 apr 2022 - 15:00

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  • Verenigde Staten van Amerika

    Miami International Autodrome

    6 - 8 mei 2022

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    • FP1

      6 mei 2022 - 20:30

    • FP2

      6 mei 2022 - 23:30

    • FP3

      7 mei 2022 - 19:00

    • QUALI

      7 mei 2022 - 22:00

    • STARTGRID

      8 mei 2022 - 21:30

    • RACE

      8 mei 2022 - 21:30

    • FASTEST LAP

      8 mei 2022 - 21:30

    Details -

  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    20 - 22 mei 2022

    Details +

    • FP1

      20 mei 2022 - 14:00

    • FP2

      20 mei 2022 - 17:00

    • FP3

      21 mei 2022 - 13:00

    • QUALI

      21 mei 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      22 mei 2022 - 15:00

    • RACE

      22 mei 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      22 mei 2022 - 15:00

    Details -

  • Monaco

    Monte Carlo

    27 - 29 mei 2022

    Details +

    • FP1

      27 mei 2022 - 14:00

    • FP2

      27 mei 2022 - 17:00

    • FP3

      28 mei 2022 - 13:00

    • QUALI

      28 mei 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      29 mei 2022 - 15:00

    • RACE

      29 mei 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      29 mei 2022 - 15:00

    Details -

  • Azerbeidzjan

    Baku City Circuit

    10 - 12 jun 2022

    Details +

    • FP1

      10 jun 2022 - 13:00

    • FP2

      10 jun 2022 - 16:00

    • FP3

      11 jun 2022 - 13:00

    • QUALI

      11 jun 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      12 jun 2022 - 13:00

    • RACE

      12 jun 2022 - 13:00

    • FASTEST LAP

      12 jun 2022 - 13:00

    Details -

  • Canada

    Gilles Villeneuve

    17 - 19 jun 2022

    Details +

    • FP1

      17 jun 2022 - 20:00

    • FP2

      17 jun 2022 - 23:00

    • FP3

      18 jun 2022 - 19:00

    • QUALI

      18 jun 2022 - 22:00

    • STARTGRID

      19 jun 2022 - 20:00

    • RACE

      19 jun 2022 - 20:00

    • FASTEST LAP

      19 jun 2022 - 20:00

    Details -

  • Groot Brittannië

    Silverstone

    1 - 3 jul 2022

    Details +

    • FP1

      1 jul 2022 - 14:00

    • FP2

      1 jul 2022 - 17:00

    • FP3

      2 jul 2022 - 13:00

    • QUALI

      2 jul 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      3 jul 2022 - 16:00

    • RACE

      3 jul 2022 - 16:00

    • FASTEST LAP

      3 jul 2022 - 16:00

    Details -

  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    8 - 10 jul 2022

    Details +

    • FP1

      8 jul 2022 - 13:30

    • QUALI

      8 jul 2022 - 17:00

    • FP2

      9 jul 2022 - 12:30

    • Sprint

      9 jul 2022 - 16:30

    • STARTGRID

      10 jul 2022 - 15:00

    • RACE

      10 jul 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      10 jul 2022 - 15:00

    Details -

  • Frankrijk

    Paul Ricard

    22 - 24 jul 2022

    Details +

    • FP1

      22 jul 2022 - 14:00

    • FP2

      22 jul 2022 - 17:00

    • FP3

      23 jul 2022 - 13:00

    • QUALI

      23 jul 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      24 jul 2022 - 15:00

    • RACE

      24 jul 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      24 jul 2022 - 15:00

    Details -

  • Hongarije

    Hungaroring

    29 - 31 jul 2022

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    • FP1

      29 jul 2022 - 14:00

    • FP2

      29 jul 2022 - 17:00

    • FP3

      30 jul 2022 - 13:00

    • QUALI

      30 jul 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      31 jul 2022 - 15:00

    • RACE

      31 jul 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      31 jul 2022 - 15:00

    Details -

  • België

    Spa-Francorchamps

    26 - 28 aug 2022

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    • FP1

      26 aug 2022 - 14:00

    • FP2

      26 aug 2022 - 17:00

    • FP3

      27 aug 2022 - 13:00

    • QUALI

      27 aug 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      28 aug 2022 - 15:00

    • RACE

      28 aug 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      28 aug 2022 - 15:00

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  • Nederland

    Circuit Zandvoort

    2 - 4 sep 2022

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    • FP1

      2 sep 2022 - 12:30

    • FP2

      2 sep 2022 - 16:00

    • FP3

      3 sep 2022 - 12:00

    • QUALI

      3 sep 2022 - 15:00

    • STARTGRID

      4 sep 2022 - 15:00

    • RACE

      4 sep 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      4 sep 2022 - 15:00

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  • Italië

    Monza

    9 - 11 sep 2022

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    • FP1

      9 sep 2022 - 14:00

    • FP2

      9 sep 2022 - 17:00

    • FP3

      10 sep 2022 - 13:00

    • QUALI

      10 sep 2022 - 16:00

    • STARTGRID

      11 sep 2022 - 15:00

    • RACE

      11 sep 2022 - 15:00

    • FASTEST LAP

      11 sep 2022 - 15:00

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  • Singapore

    Marina Bay Street Circuit

    30 - 2 okt 2022

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    • FP1

      30 sep 2022 - 12:00

    • FP2

      30 sep 2022 - 15:00

    • FP3

      1 okt 2022 - 12:00

    • QUALI

      1 okt 2022 - 15:00

    • STARTGRID

      2 okt 2022 - 14:00

    • RACE

      2 okt 2022 - 14:00

    • FASTEST LAP

      2 okt 2022 - 14:00

    Details -

  • Japan

    Circuit Suzuka

    7 - 9 okt 2022

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    • FP1

      7 okt 2022 - 05:00

    • FP2

      7 okt 2022 - 08:00

    • FP3

      8 okt 2022 - 05:00

    • QUALI

      8 okt 2022 - 08:00

    • STARTGRID

      9 okt 2022 - 07:00

    • RACE

      9 okt 2022 - 07:00

    • FASTEST LAP

      9 okt 2022 - 07:00

    Details -

  • Verenigde Staten van Amerika

    Circuit of the Americas

    21 - 23 okt 2022

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    • FP1

      21 okt 2022 - 21:00

    • FP2

      22 okt 2022 - 00:00

    • FP3

      22 okt 2022 - 21:00

    • QUALI

      23 okt 2022 - 00:00

    • STARTGRID

      23 okt 2022 - 21:00

    • RACE

      23 okt 2022 - 21:00

    • FASTEST LAP

      23 okt 2022 - 21:00

    Details -

  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    28 - 30 okt 2022

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    • FP1

      28 okt 2022 - 20:00

    • FP2

      28 okt 2022 - 23:00

    • FP3

      29 okt 2022 - 19:00

    • QUALI

      29 okt 2022 - 22:00

    • STARTGRID

      30 okt 2022 - 21:00

    • RACE

      30 okt 2022 - 21:00

    • FASTEST LAP

      30 okt 2022 - 21:00

    Details -

  • Brazilië

    Interlagos

    11 - 13 nov 2022

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    • FP1

      11 nov 2022 - 16:30

    • QUALI

      11 nov 2022 - 20:00

    • FP2

      12 nov 2022 - 16:30

    • Sprint

      12 nov 2022 - 20:30

    • STARTGRID

      13 nov 2022 - 19:00

    • RACE

      13 nov 2022 - 19:00

    • FASTEST LAP

      13 nov 2022 - 19:00

    Details -

  • Verenigde Arabische Emiraten

    Yas Marina Circuit

    18 - 20 nov 2022

    Details +

    • FP1

      18 nov 2022 - 11:00

    • FP2

      18 nov 2022 - 14:00

    • FP3

      19 nov 2022 - 11:30

    • QUALI

      19 nov 2022 - 15:00

    • STARTGRID

      20 nov 2022 - 14:00

    • RACE

      20 nov 2022 - 14:00

    • FASTEST LAP

      20 nov 2022 - 14:00

    Details -

  • Italië

    Adria International Raceway

    -

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    • Dag 1

      29 nov 2023 - 00:00

    • Dag 2

      30 nov 2023 - 00:00

    • Dag 3

      1 dec 2023 - 00:00

    • Dag 4

      2 dec 2023 - 00:00

    Details -