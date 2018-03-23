F1 Kalender 2018

De Formule 1-kalender van 2018 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.
Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.
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Grand PrixFP1FP2FP3QUALISPRINT SHOOTOUTSPRINT STARTGRIDSprintSTARTGRIDRACEFASTEST LAPRonde lengteAantal rondes in race
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Australië Albert Park5.30 km58
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Bahrein Bahrain International Circuit5.41 km57
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China Shanghai International Circuit5.45 km56
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Azerbeidzjan Baku City Circuit6.00 km51
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Spanje Circuit de Catalunya4.66 km66
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Monaco Monte Carlo3.34 km78
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Canada Gilles Villeneuve4.36 km70
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Frankrijk Paul Ricard5.84 km53
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Oostenrijk Red Bull Ring4.32 km71
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Groot Brittannië Silverstone5.89 km52
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Duitsland Hockenheimring4.57 km67
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Hongarije Hungaroring4.38 km70
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België Spa-Francorchamps7.00 km44
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Italië Monza5.79 km53
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Singapore Marina Bay Street Circuit5.07 km61
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Rusland Sochi Autodrom5.85 km53
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Japan Circuit Suzuka5.81 km53
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Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas5.51 km56
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Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez4.30 km71
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Brazilië Interlagos4.31 km71
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Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit5.55 km55