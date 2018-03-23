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F1 Kalender 2018

De Formule 1-kalender van 2018 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.

Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.


  • Australië

    Albert Park

    23 - 25 maa 2018

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    • FP1

      23 maa 2018 - 02:00

    • FP2

      23 maa 2018 - 06:00

    • FP3

      24 maa 2018 - 04:00

    • QUALI

      24 maa 2018 - 07:00

    • STARTGRID

      25 maa 2018 - 07:10

    • RACE

      25 maa 2018 - 07:10

    • FASTEST LAP

      25 maa 2018 - 07:10

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  • Bahrein

    Bahrain International Circuit

    6 - 8 apr 2018

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    • FP1

      6 apr 2018 - 13:00

    • FP2

      6 apr 2018 - 17:00

    • FP3

      7 apr 2018 - 14:00

    • QUALI

      7 apr 2018 - 17:00

    • STARTGRID

      8 apr 2018 - 17:10

    • RACE

      8 apr 2018 - 17:10

    • FASTEST LAP

      8 apr 2018 - 17:10

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  • China

    Shanghai International Circuit

    13 - 15 apr 2018

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    • FP1

      13 apr 2018 - 04:00

    • FP2

      13 apr 2018 - 08:00

    • FP3

      14 apr 2018 - 05:00

    • QUALI

      14 apr 2018 - 08:00

    • STARTGRID

      15 apr 2018 - 08:10

    • RACE

      15 apr 2018 - 08:10

    • FASTEST LAP

      15 apr 2018 - 08:10

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  • Azerbeidzjan

    Baku City Circuit

    27 - 29 apr 2018

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    • FP1

      27 apr 2018 - 11:00

    • FP2

      27 apr 2018 - 15:00

    • FP3

      28 apr 2018 - 12:00

    • QUALI

      28 apr 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      29 apr 2018 - 14:10

    • RACE

      29 apr 2018 - 14:10

    • FASTEST LAP

      29 apr 2018 - 14:10

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  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    11 - 13 mei 2018

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    • FP1

      11 mei 2018 - 11:00

    • FP2

      11 mei 2018 - 15:00

    • FP3

      12 mei 2018 - 12:00

    • QUALI

      12 mei 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      13 mei 2018 - 15:10

    • RACE

      13 mei 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      13 mei 2018 - 15:10

    Details -

  • Monaco

    Monte Carlo

    24 - 27 mei 2018

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    • FP1

      24 mei 2018 - 11:00

    • FP2

      24 mei 2018 - 15:00

    • FP3

      26 mei 2018 - 12:00

    • QUALI

      26 mei 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      27 mei 2018 - 15:10

    • RACE

      27 mei 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      27 mei 2018 - 15:10

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  • Canada

    Gilles Villeneuve

    8 - 10 jun 2018

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    • FP1

      8 jun 2018 - 16:00

    • FP2

      8 jun 2018 - 20:00

    • FP3

      9 jun 2018 - 17:00

    • QUALI

      9 jun 2018 - 20:00

    • STARTGRID

      10 jun 2018 - 20:10

    • RACE

      10 jun 2018 - 20:10

    • FASTEST LAP

      10 jun 2018 - 20:10

    Details -

  • Frankrijk

    Paul Ricard

    22 - 24 jun 2018

    Details +

    • FP1

      22 jun 2018 - 12:00

    • FP2

      22 jun 2018 - 16:00

    • FP3

      23 jun 2018 - 13:00

    • QUALI

      23 jun 2018 - 16:00

    • STARTGRID

      24 jun 2018 - 16:10

    • RACE

      24 jun 2018 - 16:10

    • FASTEST LAP

      24 jun 2018 - 16:10

    Details -

  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    29 - 1 jul 2018

    Details +

    • FP1

      29 jun 2018 - 11:00

    • FP2

      29 jun 2018 - 15:00

    • FP3

      30 jun 2018 - 12:00

    • QUALI

      30 jun 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      1 jul 2018 - 15:10

    • RACE

      1 jul 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      1 jul 2018 - 15:10

    Details -

  • Groot Brittannië

    Silverstone

    6 - 8 jul 2018

    Details +

    • FP1

      6 jul 2018 - 11:00

    • FP2

      6 jul 2018 - 15:00

    • FP3

      7 jul 2018 - 12:00

    • QUALI

      7 jul 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      8 jul 2018 - 15:10

    • RACE

      8 jul 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      8 jul 2018 - 15:10

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  • Duitsland

    Hockenheimring

    20 - 22 jul 2018

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    • FP1

      20 jul 2018 - 11:00

    • FP2

      20 jul 2018 - 15:00

    • FP3

      21 jul 2018 - 12:00

    • QUALI

      21 jul 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      22 jul 2018 - 15:10

    • RACE

      22 jul 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      22 jul 2018 - 15:10

    Details -

  • Hongarije

    Hungaroring

    27 - 29 jul 2018

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    • FP1

      27 jul 2018 - 11:00

    • FP2

      27 jul 2018 - 15:00

    • FP3

      28 jul 2018 - 12:00

    • QUALI

      28 jul 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      29 jul 2018 - 15:10

    • RACE

      29 jul 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      29 jul 2018 - 15:10

    Details -

  • België

    Spa-Francorchamps

    24 - 26 aug 2018

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    • FP1

      24 aug 2018 - 11:00

    • FP2

      24 aug 2018 - 15:00

    • FP3

      25 aug 2018 - 12:00

    • QUALI

      25 aug 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      26 aug 2018 - 15:10

    • RACE

      26 aug 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      26 aug 2018 - 15:10

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  • Italië

    Monza

    31 - 2 sep 2018

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    • FP1

      31 aug 2018 - 11:00

    • FP2

      31 aug 2018 - 15:00

    • FP3

      1 sep 2018 - 12:00

    • QUALI

      1 sep 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      2 sep 2018 - 15:10

    • RACE

      2 sep 2018 - 15:10

    • FASTEST LAP

      2 sep 2018 - 15:10

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  • Singapore

    Marina Bay Street Circuit

    14 - 16 sep 2018

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    • FP1

      14 sep 2018 - 10:30

    • FP2

      14 sep 2018 - 14:30

    • FP3

      15 sep 2018 - 12:00

    • QUALI

      15 sep 2018 - 15:00

    • STARTGRID

      16 sep 2018 - 14:10

    • RACE

      16 sep 2018 - 14:10

    • FASTEST LAP

      16 sep 2018 - 14:10

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  • Rusland

    Sochi Autodrom

    28 - 30 sep 2018

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    • FP1

      28 sep 2018 - 10:00

    • FP2

      28 sep 2018 - 14:00

    • FP3

      29 sep 2018 - 11:00

    • QUALI

      29 sep 2018 - 14:00

    • STARTGRID

      30 sep 2018 - 13:10

    • RACE

      30 sep 2018 - 13:10

    • FASTEST LAP

      30 sep 2018 - 13:10

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  • Japan

    Circuit Suzuka

    5 - 7 okt 2018

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    • FP1

      5 okt 2018 - 03:00

    • FP2

      5 okt 2018 - 07:00

    • FP3

      6 okt 2018 - 05:00

    • QUALI

      6 okt 2018 - 08:00

    • STARTGRID

      7 okt 2018 - 07:10

    • RACE

      7 okt 2018 - 07:10

    • FASTEST LAP

      7 okt 2018 - 07:10

    Details -

  • Verenigde Staten van Amerika

    Circuit of the Americas

    19 - 21 okt 2018

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    • FP1

      19 okt 2018 - 17:00

    • FP2

      19 okt 2018 - 21:00

    • FP3

      20 okt 2018 - 20:00

    • QUALI

      20 okt 2018 - 23:00

    • STARTGRID

      21 okt 2018 - 20:10

    • RACE

      21 okt 2018 - 20:10

    • FASTEST LAP

      21 okt 2018 - 20:10

    Details -

  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    26 - 28 okt 2018

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    • FP1

      26 okt 2018 - 17:00

    • FP2

      26 okt 2018 - 21:00

    • FP3

      27 okt 2018 - 17:00

    • QUALI

      27 okt 2018 - 20:00

    • STARTGRID

      28 okt 2018 - 20:10

    • RACE

      28 okt 2018 - 20:10

    • FASTEST LAP

      28 okt 2018 - 20:10

    Details -

  • Brazilië

    Interlagos

    9 - 11 nov 2018

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    • FP1

      9 nov 2018 - 14:00

    • FP2

      9 nov 2018 - 18:00

    • FP3

      10 nov 2018 - 15:00

    • QUALI

      10 nov 2018 - 18:00

    • STARTGRID

      11 nov 2018 - 18:10

    • RACE

      11 nov 2018 - 18:10

    • FASTEST LAP

      11 nov 2018 - 18:10

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  • Verenigde Arabische Emiraten

    Yas Marina Circuit

    23 - 25 nov 2018

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    • FP1

      23 nov 2018 - 10:00

    • FP2

      23 nov 2018 - 14:00

    • FP3

      24 nov 2018 - 11:00

    • QUALI

      24 nov 2018 - 14:00

    • STARTGRID

      25 nov 2018 - 14:10

    • RACE

      25 nov 2018 - 14:10

    • FASTEST LAP

      25 nov 2018 - 14:10

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