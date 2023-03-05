F1 Kalender 2023

De Formule 1-kalender van 2023 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.
Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.
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Grand PrixFP1FP2FP3QUALISPRINT SHOOTOUTSPRINT STARTGRIDSprintSTARTGRIDRACEFASTEST LAPRonde lengteAantal rondes in race
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Bahrein Bahrain International Circuit5.41 km57
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Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit6.18 km50
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Australië Albert Park5.28 km58
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Azerbeidzjan Baku City Circuit6.00 km51
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Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome5.41 km57
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Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari4.91 km62
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Monaco Monte Carlo3.34 km78
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Spanje Circuit de Catalunya4.66 km66
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Canada Gilles Villeneuve4.36 km70
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Oostenrijk Red Bull Ring4.32 km71
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Groot Brittannië Silverstone5.89 km52
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Hongarije Hungaroring4.38 km70
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België Spa-Francorchamps7.00 km44
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Nederland Circuit Zandvoort4.25 km72
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Italië Monza5.79 km53
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Singapore Marina Bay Street Circuit5.07 km61
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Japan Circuit Suzuka5.81 km53
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Qatar Losail International Circuit5.38 km57
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Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas5.51 km56
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Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez4.30 km71
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Spanje Circuit de Catalunya4.66 km66
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Brazilië Interlagos4.31 km71
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Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit6.12 km50
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Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit5.28 km58
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Italië Adria International Raceway0.00 km0
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Italië Adria International Raceway0.00 km0
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Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
20 - 22 okt 2023Details +
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FP1
20 okt 2023 - 19:30
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QUALI
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SPRINT SHOOTOUT
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SPRINT STARTGRID
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Sprint
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STARTGRID
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RACE
22 okt 2023 - 21:00
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FASTEST LAP
22 okt 2023 - 21:00
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