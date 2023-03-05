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F1 Kalender 2023

De Formule 1-kalender van 2023 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.

Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.


  • Bahrein

    Bahrain International Circuit

    3 - 5 maa 2023

    Details +

    • FP1

      3 maa 2023 - 12:30

    • FP2

      3 maa 2023 - 16:00

    • FP3

      4 maa 2023 - 12:30

    • QUALI

      4 maa 2023 - 16:00

    • STARTGRID

      5 maa 2023 - 16:00

    • RACE

      5 maa 2023 - 16:00

    • FASTEST LAP

      5 maa 2023 - 16:00

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  • Saoedi-Arabië

    Jeddah Street Circuit

    17 - 19 maa 2023

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    • FP1

      17 maa 2023 - 14:30

    • FP2

      17 maa 2023 - 18:00

    • FP3

      18 maa 2023 - 14:30

    • QUALI

      18 maa 2023 - 18:00

    • STARTGRID

      19 maa 2023 - 18:00

    • RACE

      19 maa 2023 - 18:00

    • FASTEST LAP

      19 maa 2023 - 18:00

    Details -

  • Australië

    Albert Park

    31 - 2 apr 2023

    Details +

    • FP1

      31 maa 2023 - 03:30

    • FP2

      31 maa 2023 - 07:00

    • FP3

      1 apr 2023 - 03:30

    • QUALI

      1 apr 2023 - 07:00

    • STARTGRID

      2 apr 2023 - 07:00

    • RACE

      2 apr 2023 - 07:00

    • FASTEST LAP

      2 apr 2023 - 07:00

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  • Azerbeidzjan

    Baku City Circuit

    28 - 30 apr 2023

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    • FP1

      28 apr 2023 - 11:30

    • QUALI

      28 apr 2023 - 15:00

    • FP2

      29 apr 2023 - 10:30

    • Sprint

      29 apr 2023 - 15:30

    • STARTGRID

      30 apr 2023 - 13:00

    • RACE

      30 apr 2023 - 13:00

    • FASTEST LAP

      30 apr 2023 - 13:00

    Details -

  • Verenigde Staten van Amerika

    Miami International Autodrome

    5 - 7 mei 2023

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    • FP1

      5 mei 2023 - 20:00

    • FP2

      5 mei 2023 - 23:30

    • FP3

      6 mei 2023 - 18:30

    • QUALI

      6 mei 2023 - 22:00

    • STARTGRID

      7 mei 2023 - 21:30

    • RACE

      7 mei 2023 - 21:30

    • FASTEST LAP

      7 mei 2023 - 21:30

    Details -

  • Italië

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari

    19 - 21 mei 2023

    Details +

    • FP1

      19 mei 2023 - 13:30

    • FP2

      19 mei 2023 - 17:00

    • FP3

      20 mei 2023 - 12:30

    • QUALI

      20 mei 2023 - 16:00

    • STARTGRID

      21 mei 2023 - 15:00

    • RACE

      21 mei 2023 - 15:00

    • FASTEST LAP

      21 mei 2023 - 15:00

    Details -

  • Monaco

    Monte Carlo

    26 - 28 mei 2023

    Details +

    • FP1

      26 mei 2023 - 13:30

    • FP2

      26 mei 2023 - 17:00

    • FP3

      27 mei 2023 - 12:30

    • QUALI

      27 mei 2023 - 16:00

    • STARTGRID

      28 mei 2023 - 15:00

    • RACE

      28 mei 2023 - 15:00

    • FASTEST LAP

      28 mei 2023 - 15:00

    Details -

  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    2 - 4 jun 2023

    Details +

    • FP1

      2 jun 2023 - 13:30

    • FP2

      2 jun 2023 - 17:00

    • FP3

      3 jun 2023 - 12:30

    • QUALI

      3 jun 2023 - 16:00

    • STARTGRID

      4 jun 2023 - 15:00

    • RACE

      4 jun 2023 - 15:00

    • FASTEST LAP

      4 jun 2023 - 15:00

    Details -

  • Canada

    Gilles Villeneuve

    16 - 18 jun 2023

    Details +

    • FP1

      16 jun 2023 - 19:30

    • FP2

      16 jun 2023 - 22:30

    • FP3

      17 jun 2023 - 18:30

    • QUALI

      17 jun 2023 - 22:00

    • STARTGRID

      18 jun 2023 - 20:00

    • RACE

      18 jun 2023 - 20:00

    • FASTEST LAP

      18 jun 2023 - 20:00

    Details -

  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    30 - 2 jul 2023

    Details +

    • FP1

      30 jun 2023 - 13:30

    • QUALI

      30 jun 2023 - 17:00

    • SPRINT SHOOTOUT

      1 jul 2023 - 12:00

    • SPRINT STARTGRID

      1 jul 2023 - 16:29

    • Sprint

      1 jul 2023 - 16:30

    • STARTGRID

      2 jul 2023 - 15:00

    • RACE

      2 jul 2023 - 15:00

    • FASTEST LAP

      2 jul 2023 - 15:00

    Details -

  • Groot Brittannië

    Silverstone

    7 - 9 jul 2023

    Details +

    • FP1

      7 jul 2023 - 13:30

    • FP2

      7 jul 2023 - 17:00

    • FP3

      8 jul 2023 - 12:30

    • QUALI

      8 jul 2023 - 16:00

    • STARTGRID

      9 jul 2023 - 16:00

    • RACE

      9 jul 2023 - 16:00

    • FASTEST LAP

      9 jul 2023 - 16:00

    Details -

  • Hongarije

    Hungaroring

    21 - 23 jul 2023

    Details +

    • FP1

      21 jul 2023 - 13:30

    • FP2

      21 jul 2023 - 17:00

    • FP3

      22 jul 2023 - 12:30

    • QUALI

      22 jul 2023 - 16:00

    • STARTGRID

      23 jul 2023 - 15:00

    • RACE

      23 jul 2023 - 15:00

    • FASTEST LAP

      23 jul 2023 - 15:00

    Details -

  • België

    Spa-Francorchamps

    28 - 30 jul 2023

    Details +

    • FP1

      28 jul 2023 - 13:30

    • QUALI

      28 jul 2023 - 17:00

    • SPRINT SHOOTOUT

      29 jul 2023 - 12:00

    • SPRINT STARTGRID

      29 jul 2023 - 16:29

    • Sprint

      29 jul 2023 - 17:05

    • STARTGRID

      30 jul 2023 - 15:00

    • RACE

      30 jul 2023 - 15:00

    • FASTEST LAP

      30 jul 2023 - 15:00

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  • Nederland

    Circuit Zandvoort

    25 - 27 aug 2023

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    • FP1

      25 aug 2023 - 12:30

    • FP2

      25 aug 2023 - 16:00

    • FP3

      26 aug 2023 - 11:30

    • QUALI

      26 aug 2023 - 15:00

    • STARTGRID

      27 aug 2023 - 15:00

    • RACE

      27 aug 2023 - 15:00

    • FASTEST LAP

      27 aug 2023 - 15:00

    Details -

  • Italië

    Monza

    1 - 3 sep 2023

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    • FP1

      1 sep 2023 - 13:30

    • FP2

      1 sep 2023 - 17:00

    • FP3

      2 sep 2023 - 12:30

    • QUALI

      2 sep 2023 - 16:00

    • STARTGRID

      3 sep 2023 - 15:00

    • RACE

      3 sep 2023 - 15:00

    • FASTEST LAP

      3 sep 2023 - 15:00

    Details -

  • Singapore

    Marina Bay Street Circuit

    15 - 17 sep 2023

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    • FP1

      15 sep 2023 - 11:30

    • FP2

      15 sep 2023 - 15:00

    • FP3

      16 sep 2023 - 11:30

    • QUALI

      16 sep 2023 - 15:00

    • STARTGRID

      17 sep 2023 - 14:00

    • RACE

      17 sep 2023 - 14:00

    • FASTEST LAP

      17 sep 2023 - 14:00

    Details -

  • Japan

    Circuit Suzuka

    22 - 24 sep 2023

    Details +

    • FP1

      22 sep 2023 - 04:30

    • FP2

      22 sep 2023 - 08:00

    • FP3

      23 sep 2023 - 04:30

    • QUALI

      23 sep 2023 - 08:00

    • STARTGRID

      24 sep 2023 - 07:00

    • RACE

      24 sep 2023 - 07:00

    • FASTEST LAP

      24 sep 2023 - 07:00

    Details -

  • Qatar

    Losail International Circuit

    6 - 8 okt 2023

    Details +

    • FP1

      6 okt 2023 - 15:30

    • QUALI

      6 okt 2023 - 19:00

    • SPRINT SHOOTOUT

      7 okt 2023 - 15:00

    • SPRINT STARTGRID

      7 okt 2023 - 19:29

    • Sprint

      7 okt 2023 - 19:30

    • STARTGRID

      8 okt 2023 - 19:00

    • RACE

      8 okt 2023 - 19:00

    • FASTEST LAP

      8 okt 2023 - 19:00

    Details -

  • Verenigde Staten van Amerika

    Circuit of the Americas

    20 - 22 okt 2023

    Details +

    • FP1

      20 okt 2023 - 19:30

    • QUALI

      20 okt 2023 - 23:00

    • SPRINT SHOOTOUT

      21 okt 2023 - 19:30

    • SPRINT STARTGRID

      21 okt 2023 - 23:59

    • Sprint

      22 okt 2023 - 00:00

    • STARTGRID

      22 okt 2023 - 21:00

    • RACE

      22 okt 2023 - 21:00

    • FASTEST LAP

      22 okt 2023 - 21:00

    Details -

  • Mexico

    Autodromo Hermanos Rodriguez

    27 - 29 okt 2023

    Details +

    • FP1

      27 okt 2023 - 20:30

    • FP2

      28 okt 2023 - 00:00

    • FP3

      28 okt 2023 - 19:30

    • QUALI

      28 okt 2023 - 23:00

    • STARTGRID

      29 okt 2023 - 21:00

    • RACE

      29 okt 2023 - 21:00

    • FASTEST LAP

      29 okt 2023 - 21:00

    Details -

  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    -

    Details +

    • Dag 1

      1 nov 2023 - 00:00

    • Dag 2

      2 nov 2023 - 00:00

    • Dag 3

      3 nov 2023 - 00:00

    • Dag 4

      4 nov 2023 - 00:00

    Details -

  • Brazilië

    Interlagos

    3 - 5 nov 2023

    Details +

    • FP1

      3 nov 2023 - 15:30

    • QUALI

      3 nov 2023 - 19:00

    • SPRINT SHOOTOUT

      4 nov 2023 - 15:00

    • SPRINT STARTGRID

      4 nov 2023 - 19:30

    • Sprint

      4 nov 2023 - 19:30

    • STARTGRID

      5 nov 2023 - 18:00

    • RACE

      5 nov 2023 - 18:00

    • FASTEST LAP

      5 nov 2023 - 18:00

    Details -

  • Verenigde Staten van Amerika

    Las Vegas Street Circuit

    17 - 19 nov 2023

    Details +

    • FP1

      17 nov 2023 - 05:30

    • FP2

      17 nov 2023 - 09:00

    • FP3

      18 nov 2023 - 05:30

    • QUALI

      18 nov 2023 - 09:00

    • STARTGRID

      19 nov 2023 - 07:00

    • RACE

      19 nov 2023 - 07:00

    • FASTEST LAP

      19 nov 2023 - 07:00

    Details -

  • Verenigde Arabische Emiraten

    Yas Marina Circuit

    24 - 26 nov 2023

    Details +

    • FP1

      24 nov 2023 - 10:30

    • FP2

      24 nov 2023 - 14:00

    • FP3

      25 nov 2023 - 11:30

    • QUALI

      25 nov 2023 - 15:00

    • STARTGRID

      26 nov 2023 - 14:00

    • RACE

      26 nov 2023 - 14:00

    • FASTEST LAP

      26 nov 2023 - 14:00

    Details -

  • Italië

    Adria International Raceway

    -

    Details +

    • Dag 1

      28 nov 2023 - 00:00

    • Dag 2

      29 nov 2023 - 00:00

    • Dag 3

      30 nov 2023 - 00:00

    • Dag 4

      1 dec 2023 - 00:00

    Details -

  • Italië

    Adria International Raceway

    -

    Details +

    • Dag 1

      28 nov 2023 - 00:00

    • Dag 2

      29 nov 2023 - 00:00

    • Dag 3

      30 nov 2023 - 00:00

    • Dag 4

      1 dec 2023 - 00:00

    Details -