F1 Kalender 2023

De Formule 1-kalender van 2023 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.



Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.

Grand Prix FP1 FP2 FP3 QUALI START-GRID race Race FASTEST-LAP Ronde lengte Aantal rondes in race

Bahrain International Circuit Bahrein 3 maa 12:30 3 maa 16:00 4 maa 12:30 4 maa 16:00 5 maa 16:00 5 maa 16:00 5 maa 16:00 5.41 km 57

Jeddah Street Circuit Saoedi-Arabië 17 maa 14:30 17 maa 18:00 18 maa 14:30 18 maa 18:00 19 maa 18:00 19 maa 18:00 19 maa 18:00 6.18 km 50

Albert Park Australië 31 maa 03:30 31 maa 07:00 1 apr 03:30 1 apr 07:00 2 apr 07:00 2 apr 07:00 2 apr 07:00 5.28 km 58

Baku City Circuit Azerbeidzjan 28 apr 11:30 28 apr 15:00 29 apr 11:30 29 apr 15:30 30 apr 13:00 30 apr 13:00 30 apr 13:00 6.01 km 51

Miami International Autodrome Verenigde Staten van Amerika 5 mei 19:30 5 mei 23:00 6 mei 18:30 6 mei 22:00 7 mei 21:30 7 mei 21:30 7 mei 21:30 5.41 km 57

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Italië 19 mei 13:30 19 mei 17:00 20 mei 12:30 20 mei 16:00 21 mei 15:00 21 mei 15:00 21 mei 15:00 4.91 km 62

Monte Carlo Monaco 26 mei 13:30 26 mei 17:00 27 mei 12:30 27 mei 16:00 28 mei 15:00 28 mei 15:00 28 mei 15:00 3.34 km 78

Circuit de Catalunya Spanje 2 jun 13:30 2 jun 17:00 3 jun 13:30 3 jun 16:00 4 jun 15:00 4 jun 15:00 4 jun 15:00 4.68 km 66

Gilles Villeneuve Canada 16 jun 19:30 16 jun 23:00 17 jun 18:30 17 jun 22:00 18 jun 20:00 18 jun 20:00 18 jun 20:00 4.36 km 70

Red Bull Ring Oostenrijk 30 jun 13:30 30 jun 17:00 1 jul 12:30 1 jul 16:30 2 jul 15:00 2 jul 15:00 2 jul 15:00 4.32 km 71

Silverstone Groot Brittannië 7 jul 13:30 7 jul 17:00 8 jul 12:30 8 jul 16:00 9 jul 16:00 9 jul 16:00 9 jul 16:00 5.89 km 52

Hungaroring Hongarije 21 jul 13:30 21 jul 17:00 22 jul 12:30 22 jul 16:00 23 jul 15:00 23 jul 15:00 23 jul 15:00 4.38 km 70

Spa-Francorchamps België 28 jul 13:30 28 jul 16:00 29 jul 12:30 29 jul 16:30 30 jul 15:00 30 jul 15:00 30 jul 15:00 7.00 km 44

Circuit Zandvoort Nederland 25 aug 12:30 25 aug 16:00 26 aug 11:30 26 aug 15:00 27 aug 15:00 27 aug 15:00 27 aug 15:00 4.25 km 72

Monza Italië 1 sep 13:30 1 sep 17:00 2 sep 12:30 2 sep 16:00 3 sep 15:00 3 sep 15:00 3 sep 15:00 5.79 km 53

Marina Bay Street Circuit Singapore 15 sep 11:30 15 sep 15:00 16 sep 11:30 16 sep 15:00 17 sep 14:00 17 sep 14:00 17 sep 14:00 5.07 km 61

Circuit Suzuka Japan 22 sep 04:30 22 sep 08:00 23 sep 04:30 23 sep 08:00 24 sep 07:00 24 sep 07:00 24 sep 07:00 5.81 km 53

Losail International Circuit Qatar 6 okt 16:00 6 okt 16:00 7 okt 12:30 7 okt 16:30 8 okt 16:00 8 okt 16:00 8 okt 16:00 5.38 km 57

Circuit of the Americas Verenigde Staten van Amerika 20 okt 19:30 20 okt 23:00 21 okt 20:00 22 okt 00:00 22 okt 21:00 22 okt 21:00 22 okt 21:00 5.51 km 56

Autodromo Hermanos Rodriguez Mexico (land) 27 okt 20:30 28 okt 00:00 28 okt 19:30 28 okt 23:00 29 okt 21:00 29 okt 21:00 29 okt 21:00 4.30 km 71

Interlagos Brazilië 3 nov 15:30 3 nov 19:00 4 nov 15:30 4 nov 19:30 5 nov 18:00 5 nov 18:00 5 nov 18:00 4.31 km 71

Las Vegas Street Circuit Verenigde Staten van Amerika 17 nov 03:30 17 nov 07:00 18 nov 03:30 18 nov 07:00 19 nov 07:00 19 nov 07:00 19 nov 07:00 6.12 km 50

Yas Marina Circuit Verenigde Arabische Emiraten 24 nov 10:30 24 nov 14:00 25 nov 11:30 25 nov 15:00 26 nov 14:00 26 nov 14:00 26 nov 14:00 26 nov 14:00 5.28 km 58