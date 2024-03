"Red Bull laat fans weer speciale liveries ontwerpen"

Het team van Red Bull Racing rijdt ook dit jaar weer een aantal keren met een afwijkende livery. De Oostenrijkse renstal geeft de fans voor het tweede jaar op rij de kans om een speciale kleurstelling te ontwerpen. Ze zullen drie keer met zo'n fan-livery gaan rijden.

Vorig jaar verschenen Max Verstappen en Sergio Perez in de drie races op Amerikaans grondgebied aan de start met een wagen met daarop een livery die was ontworpen door de fans. Ditmaal kunnen fans hun design insturen voor de races in Silverstone, Singapore en Austin. Red Bull heeft de handen ineen geslagen met REBL CUSTOMS, en ze geven de fans allerlei verschillende opties om op de wagen te plaatsen.

Design the RB20 for 3锔忊儯 iconic races this season! 馃帹



Head to The Paddock so that you can be the first to hear when you can submit yours 馃ぉ馃憞 @oracle #REBLCUSTMS