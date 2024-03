Mobil1 kondigt speciale Red Bul-livery aan

Red Bull Racing heeft een samenwerkingsovereenkomst met Mobil1. Het motoroliebedrijf viert dit jaar hun 50-jarige jubileum en daarom kiezen ze voor speciale liveries in veel verschillende klassen. Volgens Mobil1 zal ook Red Bull Racing een keer gaan rijden met deze speciale kleurstelling.

Om hun jubileum te vieren rijden teams die samenwerken met Mobil1 dit jaar minimaal één keer met een gouden kleurstelling. Afgelopen weekend was dit voor het eerste te zijn tijdens de IMSA-race op het circuit van Sebring. In meerdere klassen werd er daar gereden met gouden wagens. Uit het persbericht van Mobil1 blijkt dat ook Red Bull Racing een keertje zal gaan rijden met deze speciale kleurstelling. Het is alleen nog onduidelijk tijdens welk raceweekend ze dit zullen doen.

We’re celebrating our 50th anniversary in style with gold liveries with our motorsports partners around the world. What series are you ready to see one of our gold liveries in? #Mobil1Racing pic.twitter.com/K1vHoGzKhB