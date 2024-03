Barcelona zet hoog in met make-over circuit

Het circuit van Barcelona doet er alles aan om ook in de toekomst op de Formule 1-kalender te staan. Momenteel vinden er grootschalige werkzaamheden plaats op het circuit. De Catalanen geven de baan een flinke make-over met een blik op de toekomst.

Begin dit jaar werd bekend dat er vanaf 2026 zal worden geracet op een nieuw circuit in Madrid. Dat betekent echter niet dat het circuit in Barcelona geen toekomst meer heeft. Momenteel worden er renovatiewerkzaamheden uitgevoerd rondom de Catalaanse baan. Het circuit heeft nu meer informatie gedeeld over der werkzaamheden. Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe pitgebouw, er komt een nieuwe VIP-tribune en het meest opvallende is een Rooftop-gebouw ter hoogte van bocht tien. Dit wordt een gebouw van twee verdiepingen dan het stadiongedeelte verbindt met de paddock achter het hoofdgebouw. Dat betekent dus dat er een soort brug over de baan zal komen.