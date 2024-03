'Ferrari introduceert groot updatepakket in Imola'

Het team van Ferrari is op een goede manier aan het nieuwe seizoen begonnen. In Bahrein en Saoedi-Arabië eindigden het team op het podium en het gat met Red Bull Racing is iets kleiner geworden. Het lijkt er nu op dat Ferrari met een groot updatepakket gaat komen.

Ferrari is momenteel overduidelijk het tweede team. Red Bull Racing is nog wat te snel, maar in de kwalificaties zijn de verschillen niet zo groot. Charles Leclerc kwalificeerde zich twee keer als tweede en in Saoedi-Arabië eindigde hij voor het eerst dit seizoen op het podium. In Bahrein kwam zijn teamgenoot Carlos Sainz als derde over de streep. Er heerst tevredenheid bij het team, maar toch willen ze nog stappen gaan zetten.

Het lijkt er nu op dat Ferrari met grote updates gaat komen. Het Italiaanse medium Formu1a.Uno meldt dat de eerste kleine updates zullen worden geïntroduceerd in april. Volgens het medium introduceert Ferrari in mei een nieuwe aerodynamische look. Vanaf het raceweekend in Imola zullen de coureurs gaan rijden met een flink geüpdatete SF-24. Het zou hier gaan om nieuwe sidepods en een nieuwe vloer. Met deze stappen zullen ze gaan voortborduren op de goede basis die ze in de afgelopen winter hebben gelegd.