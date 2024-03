Saoedi-Arabië toont beelden van ambities nieuw Formule 1-circuit

De Saoedische Grand Prix wordt nu nog verreden op het stratencircuit in Jeddah, maar het is geen geheim dat men in de toekomst wil gaan uitwijken naar een nieuwe baan. Vandaag heeft men de eerste beelden van de ambitieuze plannen laten zien.

De organisatie heeft vandaag het circuit van Qiddiya formeel aangekondigd. De plannen stonden al geruime tijd op de planning, maar nu hebben ze meer bekend gemaakt over het circuit. De lay-out kent 21 bochten en het meest in het oog springende gedeelte is een bocht die meters boven de grond zweeft. Het geeft een bijzonder beeld, maar het is de verwachting dat de Formule 1 tot 2027 blijft racen in Jeddah.